Marija Selak skinula štikle, Bulj pokidao narukvicu, Petrov pao u drugi plan - više neće biti šef

Prije više od tri godine na zagrebačkom Zapadnom kolodvoru, na adresi Magazinska 16 otvorio se Avant Garden. Avant Garden je iskoristio zapuštene hangare Hrvatskih željeznica i od njih stvorio jedinstvenu, moderno stiliziranu salu za evente s velikom terasom s koje su gosti mogli gledati vlakove koji prolaze kroz Zagreb. Tamo, u Peronu 16, svoje mjesto u izbornoj noći pronašao je i Most.

Naresci, krekeri, salate. Aperitive su nudili na svakom koraku. Govorimo, jasno, o predjelima. "Pojačali" su to domaćini s nekoliko vrsta mesa, ribom, bogatim prilozima. "Nismo mi za neke pompozne domjenke. Janjetinu i takve stvari kod nas nećete gledati, nismo mi kao HDZ-ovci", rekao nam je jedan mostovac.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Točno u 19 sati došli su rezultati prvih izlaznih anketa. Most je bio na devet mandata. Od sto glasa, glasa čuti mogli nismo. Raspoloženje se popravilo u 21 sat, kad je Most, prema dotad prebrojanim glasovima, bio na 11 mandata. Nikola Grmoja zaplesao je na taktove legendarne Tine Turner i pjevušio: "Simply the best...". Šeretski se nasmijao i namignuo.

Jedno od pitanja koje je visjelo u zraku jest kakva je sudbina Bože Petrova nakon ovih parlamentarnih izbora? Naime Boži Petrovu krajem godine istječe mandat predsjednika Mosta, te se više nakon toga, prema statutu stranke, ne smije kandidirati za tu funkciju. Tako da su ovo bili zadnji redovni parlamentarni izbori Mosta s Božom Petrovom na čelu - to se u konačnici u samom Stožeru stranke i vidjelo.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Petrov je došao nešto prije 19 sati, ali je netragom nestao, pričalo se da je otišao kući, oko 22 sata. Ipak, zvali su ga nazad, te je prisustvovao govoru Nikole Grmoje. Dakle u Stožeru su sve vrijeme bili Nino Raspudić, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot, Marin Miletić i drugi. Petrovljevi najbliži suradnici nisu nam htjeli reći znaju li već sada tko će Petrova zamijeniti.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- I da znamo, to nećemo govoriti večeras - poručio nam je Zvonimir Troskot.

- Vidjet ćemo što će se dogoditi. Most ima redovite izbore kroz godinu dana. Nema posebne potrebe za naglim promjenama - rekla nam je Marija Selak Raspudić.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ono što je u Stožeru bilo neizbježno vidjeti bila je očigledna ljubav Marina Miletića i glumice Kristine Krepele. Glasine o njihovoj romansi krenule su kružiti sredinom 2022. godine nakon što su zajedno snimljeni u šetnji Zagrebom. I ako su vezu u početku pokušali zadržati dalje od očiju javnosti, sinoć u Stožeru su bili nerazdvojni, u jednom su trenutku čak i otišli zajedno prema WC-u.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Dobro je bio raspoložen i Zvonimir Troskot, nekoć kandidat za gradonačelnika Zagreba. Troskot, danas 39-godišnjak, bio je svojevremeno mladi hrvatski reprezentativac (igrao s Modrićem, Kranjčarom, Ćorlukom, Eduardom) i talentirani golman, branio je u Dinamu. Nismo mogli propustiti priliku i priupitati ga tko će osvojiti HNL.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Pa Dinamo, to uopće nije upitno - dobacio je Troskot. Miro Bulj za sebe voli reći da je čovjek iz naroda, a kao takav i nije pretjerano zagrijan za "fensi" zabave i raznorazne protokole. Po ulasku je Bulj, kao i svi uzvanici i predstavnici medija, dobio narukvicu (kakve dobijete i u noćnim klubovima). Već nakon nekoliko minuta istu je rastrgao. A vjerojatno i sami znate da to nije lako. Znaju te narukvice biti čvršće i od nekih brakova...

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Oko 21 sat Peronom 16 prolomio se pljesak. U stožer je došla i Marija Selak Raspudić. Očito jedna od omiljenijih persona među članovima Mosta. Raspudić se opustila pa nakon sat vremena skinula štikle i malo odmorila. Stožer se počeo prazniti odmah nakon završnog govora Nikole Grmoje.

Dok su sa zvučnika treštale domaće, domoljubne pjesme, Božo Petrov još jednom je laganim korakom nestao u noći.