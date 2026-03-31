Lovrić Merzel izlazi na uvjetnu!

Bivša sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić Merzel ovaj tjedan izlazi na uvjetnu slobodu, nakon što je odslužila više od polovice šestogodišnje kazne na koju je pravomoćno osuđena zbog zlouporabe javnog novca, piše Index. Odluka o otpustu postala je pravomoćna, a na slobodi će biti pod nadzorom do ožujka 2028., uz obvezu redovitog javljanja probaciji, sudu i policiji.

Zajedno s još troje okrivljenika proglašena je krivom u travnju 2024. zbog korupcije tijekom privatizacije Cesta Sisak d.o.o. te izgradnje Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, spornih imenovanja članova Savjeta županice, sklapanja ugovora o djelu na teret proračuna Sisačko-moslavačke županije, plaćanja stranačkih i privatnih troškova javnim novcem županije te neplaćanja privatnih troškova svadbene svečanosti.

Prvostupanjska kazna smanjena joj je sa sedam na šest godina, a pored stana i opreme kupljene primljenim mitom oduzeto joj je 90.481,45 eura, odnosno 681.732,46 kuna. Za plaćanje privatnih troškova novcem županije sudilo joj se ponovno te je Lovrić Merzel lani sve priznala, dobivši još sedam mjeseci zatvora.

Uhićena je prije točno 12 godina, odnosno 1. travnja 2014. godine. Krajem kolovoza iste godine podnijela je ostavku na svoju dužnost. U rujnu je puštena da se brani sa slobode. Suđenje joj je započelo u lipnju 2018. godine.

Ključni svjedok bio je poduzetnik Željko Žužić koji je priznao da joj je u ljeto 2011. dao 100 tisuća eura mita kako bi upravo njegova tvrtka mogla kupiti Ceste Sisak.

- Nije mi rekla da bi sto tisuća eura išlo njoj, ali se pričalo da je to tako i da ona uzima novac. Osim toga, te cifre nije bilo u natječaju - rekao je Žužić.