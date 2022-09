UŽIVO Marinko Ogorec: Putin je u rat krenuo s premalo vojnika

Rat u Ukrajini traje više od pola godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin jutros se obratio naciji te naredio djelomičnu mobilizaciju. Također, podsjetio je Zapad da Rusija posjeduje moderno oružje za masovno uništenje te da ne blefira kad spominje uporabu istog u svrhu zaštite svojeg naroda. Vojni analitičar Marinko Ogorec govorio je jutros u specijalnoj emisiji 24sata o aktualnoj situaciji u Ukrajini.

- Putin je u rat krenuo s razmjerno malim brojem vojnika, premalim za ciljeve koje je želio ostvariti. To je očito bila pogrešna procjena. To nije bila jedina pogrešna procjena, ne samo Putina nego vojnog i političkog vodstva. Imaju cijeli niz različitih pogrešnih procjena. Što se tiče demobiliziranih strana, ako želite zatvoriti neki prostor, trebaju vam efektive. Efektive nisu samo naoružanje, već i ljudi kojih nema dovoljno. To nije potez očajnika, samo logički nastavak klasične vojne operacije.

Nakon poraza kod Kijeva nije došlo do mobilizacije, no nakon uspješne protuofenzive oko Harkiva.

- Kod Kijeva nije došlo do poraza, Kijev je samo bio preveliki zalogaj, što je rusko vodstvo uvidjelo. Opet su imali niz pogrešnih taktičkih poteza što je izazvalo velike gubitke za Ruse. Shvatili su da ne mogu ovladati Ukrajinom u roku nekoliko dana pa su se zato odlučili za manje ciljeve i pregrupirali snage.

Kako kaže, sada vidimo da su Ukrajinci ovladali taktičkim potencijalom za izvođenje napadnih djelovanja, a ruska strana jednostavno je počela bježati što se vidi po ostavljaju velike količine naoružanja.

Preko određenih ruskih Telegram kanala ljudi s bojišnice javljaju da imaju čitave satnije sa svega desetak ljudi koje bi nominalno trebale imati 150 ljudi. Pitanje je mogu li se takve rupe popuniti mobiliziranim ljudstvom.

- Mogu se popuniti samo je pitanje kolika je kvaliteta tih snaga. Rusi već sada imaju ogromni problem s borbenim moralom. Vojnici shvaćaju da nema smisla boriti se za tuđu zemlju, u tuđoj zemlji. Putin namjerava mobilizirati pričuvnike koji su već prošli obuku, a na bojište ih se može poslati tek nakon doobuke na kojoj se prisjećaju što su radili na vojnom roku. To može trajati od tjedan dana pa do mjesec, dva, ovisi o specijalizaciji.

