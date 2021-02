Sreli smo Marija dok je išao u Prelog, a mi kući u Novo Selo na Dravi, gdje je i on živio. Pozdravili smo se, ali ni u najgorem scenariju nismo mogli pomisliti da nam je to zadnji susret, kaže jedan od očevidaca tragedije u kojoj su u jezeru Hidroelektrane Čakovec poginula dva pilota, članovi Zmajarskoga kluba Roda iz Preloga.

Mario Vuković (35) iz Novog Sela na Dravi i Matija Kovačević (42) iz Čakovca u četvrtak poslijepodne letjeli su motornim zmajem. U 15.23 policija je dobila dojavu o padu motornog zmaja u akumulacijsko jezero Hidroelektrane Čakovec.

- Zadržali smo se kod nasipa i Mario je nakon nekih pola sata napravio krug iznad nas kako bi nas pozdravio i vratio se nad jezero. Tad ga nismo vidjeli jer smo bili ispod nasipa, ali smo čuli kako motor ‘brekće’ i potom udarac u vodu. Nas osmorica, koliko nas je bilo, popeli smo se na nasip i vidjeli letjelicu kako tone - kazao nam je jedan od očevidaca tragedije.

Pokušali su ribičkim štapom zahvatiti zmaj koji je krilom bio okrenut prema gore i brzo tonuo. Jedan od kolega iz grupe ušao je u hladno jezero, koje je, kako nam je sugovornik rekao, u tom dijelu duboko barem sedam metara. Ubrzo su stigli i vatrogsci iz Javne vatrogasne postaje Varaždin, čiji su ronioci iz mutne vode jezera izvukli motorni zmaj i dva tijela koja su bila vezana na sjedalu. Zmaj je pao u jezero u visini naselja Novo Selo na Dravi, nekih kilometar od kuće pilota Marija.

Njegov kopilot u posljednjem letu bio je Matija, za kojega kažu da je, poput Marija, volio prirodu jer je bio svestrani sportaš. Bavio se biciklizmom, planinarenjem… U Novom Selu na Dravi gotovo da nismo sreli čovjeka koji nije pustio suzu na upit o Mariju. Kažu da je bio sjajan čovjek, dobar otac i velik prijatelj. Često su ga viđali na biciklima s dvoje maloljetne djece. Posebno je tužan i jedan od najstarijih članova Zmajarskoga kluba Roda, Đuro Fleten, kojeg smo zatekli na aerodromu u Marini kraj Preloga. On nam je emotivnim riječima prepričavao razgovor s Marijem koji je vodio nekoliko minuta prije nego što je sjeo na plavi motorni zmaj s prijateljem kojeg Đuro nije poznavao.

- Došao sam uobičajeno kao i gotovo svaki dan, koju minutu prije 15 sati, u četvrtak kod svog čamca na jezeru i vidio da Mario parkira auto kod hangara. Došao je do mene i pozdravili smo se. Rekao je kako valja iskoristiti lijep dan i poletjeti - govori nam Đuro drhatvim glasom. Objašnjava nam da postoji nekoliko načina da dođe do nesreće, a to su ljudska pogreška, pogreška stroja i loše vrijeme.

- Mario je bio sjajan pilot, zdrav čovjek, a vrijeme je bilo solidno. Njegov zmaj star je tek četiri godine, tako da ne znam što je pošlo po zlu. Sad nije važno, osim da njih dvojice više nema - kazao je Đuro.

Vladimir Jasek, predsjednik Zrakoplovnoga kluba Bjelovar, iza sebe ima 1500 sati leta zmajem, a za zmajarenje kaže kako nije opasno.

- To je manje opasno od vožnje auta, manje su šanse da poginete. Ako se sve radi po pravilima i propisima, sigurnije je u zraku nego na kopnu. Čak i ako vam se dogodi nezgoda, važno je da nema panike, panika ne dolazi u obzir - govori te dodaje da je poginulom bio instruktor letenja.

- On je stvarno bio iskusan pilot, dobio je dozvolu od nas 2015. godine, bio je moj učenik. Išao je s nama na mitinge, dosta smo letjeli skupa - rekao je Jasek.

Očevid je vodila Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koja će utvrditi pad motornog zmaja.