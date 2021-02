Vladimir Jasek, predsjednik Zrakoplovnog kluba Bjelovar, iza sebe ima 1500 sati leta zmajem, a za zmajarenje kaže kako nije opasno.

- To je manje opasno od vožnje automobila, manje su šanse da poginete. Ako se sve radi po pravilima i propisima, sigurnije je u zraku nego na kopnu. Čak i ako vam se dogodi nezgoda, važno je da nema panike, panika ne dolazi u obzir - govori.

Važna je koncentracija, iskustvo i redovni remont. Samo održavanje uz registraciju letjelice košta između tri i četiri tisuće kuna godišnje.

- Remont se radi koliko zahtjeva letjelica, po njenim specifikacijama. Ako je sve redovno održavano, onda se praktično nema što dogoditi, osim otkaza motora. Ako se i to dogodi, letjelica se onda prizemljuje kao jedrilica. Pilot je trebao ciljati na nasip ili neko drugo tlo, ne u vodu. Nije praksa da se leti iznad vode, osim ako baš nemate izbora. Teško je reći što se točno dogodilo, zašto je došlo do nesreće - objašnjava nam.

I sam je u 1500 sati leta doživio izvanredne situacije. Sama letjelica pri polijetanju uz dva putnika i gorivo teži oko 450 kila. Može postići veliku visinu, ali se inače leti do 500 metara jer je to slobodna zona.

- Za veće visine se mora tražiti dozvola preko kontrole leta, ali i tad to nisu realno velike visine. Na primjer ako idete preko brda koje je visoko tisuću metara, letjet ćete na 1300 metara, samo 300 metara iznad tla - objašnjava Jasek.

Uz redovni remont, važna je i prisebnost i iskustvo, ali i iskusnim pilotima se događaju nesreće. Uoravo je Jasek bio instruktor leta poginulom pilotu.

- Strašno je to što se dogodilo. On je stvarno bio iskusan pilot, dobio je dozvolu od nas 2015. godine, bio je moj učenik. Išao je s nama na mitinge, dosta smo letjeli skupa. Drugu osobu, odnosno putnika, ne poznajem, ali znam da nije bio pilot. Kako je došlo do toga da udari u vodu i zašto nije stigao do nasipa, to će najbolje znati očevidci koji su zvali 112. Oni će biti ključni sad u istrazi - završava Jasek.