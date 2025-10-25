Obavijesti

News

KREMALJSKI LUTAK PLUS+

Marioneta u ruskim rukama juriša na čelo Velike Britanije

Piše Tomislav Klauški,
Marioneta u ruskim rukama juriša na čelo Velike Britanije
NOVI EXPRESS Svi su se smijali Trumpu kao što se smiju Farageu. Sve dok im, nažalost, ne bude do smijeha, piše u novom Expressu Klauški

Brexit je bio laboratorijski test za dolazak Donalda Trumpa na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama. Sad je Nigel Farage, lider referendumske inicijative za izlazak Velike Britanije iz Europske unije i lider desničarske stranke Reform UK, na putu da postane novi Trump. Odnosno, da od Velike Britanije napravi ono što Trump već deset godina radi od Amerike, nekadašnjeg lidera zapadnog svijeta.

