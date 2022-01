Predstavnici udruge roditelja odgojitelja predali su u petak zahtjev Visokom upravnom sudu za ocjenu zakonitosti izmijenjene odluke Grada Zagreba o naknadama za roditelje odgojitelje kojom su im ukinuta ili znatno ograničena prava.

- Predali smo pravnu argumentaciju da su odlukom Skupštine prekršena zakonska prava 5800 obitelji koje se brinu o 21.000 djece, od toga njih 6000 vrtićke dobi", izjavila je izvršna direktorica udruge "U ime obitelji" Željka Markić na konferenciji za novinare nakon predaje zahtjeva.

Cilj je procjena zakonitosti i poništenje odluke koju je 9. prosinca izglasala Gradska skupština. Njome se korisnicima mjere od 1. svibnja, čija su djeca mlađa od sedam godina, naknada 'reže' s oko 4800 na 1000 kuna. Roditeljima djece starije od sedam godina naknada se ukida od 1. svibnja.

Markić: Roditelji-odgojitelji izloženi javnom linču

Markić je ustvrdila da su korisnici mjere roditelj-odgojitelj bili izloženi javnom linču zbog djelovanja gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

U javnosti su se, rekla je, iznosili netočni podaci o navodnoj demografskoj učinkovitosti iako je analiza demografa Nenada Pokosa pokazala da je u samo četiri godine došlo do porasta broja trećerođene djece od 38 posto, a do porasta četvrtog i daljnjeg djeteta od čak 65 posto.

"Očekujemo da će ova znanstvena argumentacija u kombinaciji s legitimnim očekivanjima roditelja dovesti do toga da Visoki upravni sud vrlo brzo zaštiti roditelje i jasno kaže da je ova mjera koju je napao Tomašević, zakonom zaštićena", istaknula je Markić.

Ako se Visoki upravni sud u "razumnom roku" ne očituje na zahtjeve roditelja-odgojitelja, poručila je da će im sljedeća instanca biti Ustavni sud i europske institucije.

Udruga je do sada već podnijela predstavke i zahtjeve prema dvije državne institucije, ministarstvima uprave i obitelji, no do danas nisu dobili odgovor.

Nedopustivo zadiranje u stečena prava i legitimna očekivanja

Govoreći o pravnoj argumentaciji zahtjeva, odvjetnički vježbenik Luka Mlinarić kazao je da se redefiniranjem mjere roditelj-odgojitelj "nedopustivo zadire u stečena prava i legitimna očekivanja korisnika socijalnih prava i mjera, o čemu su Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava do sada zauzimali jasne stavove".

Majka četvero djece Davorka Cecelja Martinkec izjavila je da je u rujnu 2016. dobila na kućnu adresu poziv od Grada da uđe u mjeru roditelj-odgojitelj. Pravne savjete je tražila u Gradskoj upravi, HZMO-u, zavodu za zapošljavanje i pravnoj službi poslodavca, s obzirom da je imala radno mjesto sa sigurnim primanjima.

"Svi su tumačili da Grad Zagreb ne može jednostrano ukinuti tu mjeru i da korisnike štiti zakon. Dala sam otkaz i ispisala dijete iz vrtića. Sviđala se nekome ova mjera ili ne, Grad Zagreb je kao institucija meni nešto zajamčio i kao građanka ove zemlje imam pravo na zaštitu Visokog upravnog suda od samovolje vlasti", poručila je.