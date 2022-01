Nismo uspjeli stopirati odluku o ukidanju mjere, niti jedan naš argument kroz sastanke nije prihvaćen i sad smo Visokom upravnom sudu podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti te odluke, poručila je Ana Marija Berbić Lacko, predsjednica Hrvatske udruge roditelja odgojitelja.

A nije ovo jedini podneseni zahtjev Visokom upravnom sudu za ocjenom zakonitosti izmijenjene odluke Grada Zagreba o korištenju mjere roditelj-odgojitelj. Prošlog tjedna ga je predala i Građanska inicijativa "U djeci je budućnost", kojoj se pridružio i bivši pročelnik Ureda za odgoj i obrazovanje Ivica Lovrić.

Izmjenom odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, koja je izglasana na sjednici Gradske skupštine 9. prosinca, podsjetimo, pravo na korištenje mjere se skraćuje s 15. godine života djeteta do njegove sedme godine, što znači da onima kojima je dijete navršilo sedam godina prestaje novčana potpora s 30. travnjem 2022. A od 1. svibnja 2022. se mjesečna naknada za djecu mlađu od sedam godina smanjuje četiri puta - na 1000 kuna mjesečno.

Roditelji odgojitelji organizirani u različite odluke odlučili su djelovati. Pa Visokom upravnom sudu podnose pojedinačne zahtjeve za ocjenom zakonitosti, a za to, slažu se pravnici, imaju uporište u Zakonu o općem upravnom postupku, kojim se zabranjuje retroaktivno djelovanje podzakonskih propisa koje donose jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali i Ustavu. Traže i da se odluka koju je donio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević privremeno obustavi.

- Mi u dokumentima koje smo uputili sudu dokazujemo da je mjera uspješna, osporavamo argumente koje iznosi Grad Zagreb o socijalizaciji djece, o nedostatku financijskih sredstava te o ženama i tržištu rada. Očekujemo pravednu odluku i da sud u relativno kratkom vremenu donese odluku s obzirom da je mjera sama po sebi važna i da taj datum 30. travnja za mnoge obitelji puno znači - istaknula je predsjednica HURO-a.

Odvjetnik koji zastupa Udrugu, Krešimir Planinić, poziva se i na dosadašnje prakse Ustavnog suda, Europskog suda za ljudska prava, ali i samog Visokog upravnog suda.

- Grad Zagreb nije poštovao Ustav, zakone i sam statut Grada. Tražimo da Visoki upravni sud postupi prema dosadašnjoj praksi i prema onome što stajalište Ustavnog suda govori. 2017. godine je upravo Visoki upravni sud poništio odluku, pojedinačni opći akt koji je donijela jedna općina, a vezano za retroaktivnost - istaknuo je.

Ukoliko Visoki upravni sud stane na stranu Grada i ocijeni da je sve u redu, Planinić ističe da roditelji odgojitelji imaju i rezervne opcije.

- Svi oni imaju B i C varijantu, ali očekujemo da Visoki upravni sud postupi po onome što je do sada doneseno. Ako ne, onda idemo na Ustavni sud, ako ne ni oni, onda na Europski sud za ljudska prava. Imamo pregršt odluka koje smo priložili. Imamo i stručno mišljenje demografa, to je timski rad i vjerujem da je ovaj uradak koji smo predali, koliko je težak, da je i kvalitetan - poručio je.

Druga fronta na kojoj će roditelji odgojitelji osim na sudu djelovati bit će i kroz Gradsku skupštinu, odnosno podršku oporbenih zastupnika, najavila je Berbić Lacko.

- Želimo zahvaliti nezavisnom gradskom zastupniku Trpimiru Goluži, koji se stavio na raspolaganje, pridonio sa svojim analizama sa svojim koordinacijskim timom, odvjetničkom ureda Krešimira Planinića i svim članovima Gradske skupštine koji su u oporbi, a koji su posebno na sjednici 9. prosinca dali veliki doprinos da se o mjeri priča i da se dokaže zbog čega je donesena odluka štetna. I očekujemo od istih da na narednim sjednicama Skupštine djeluju u smislu da se traži poništenje izglasane odluke. To je druga fronta osim na sudu gdje ćemo djelovati - istaknula je.

A na sastanak ih je pozvala, dodala je, državna tajnica Državnog ureda za demografiju, HDZ-ova Željka Josić.



- Sastanak će biti 24. siječnja. Oni su zatražili od Grada analizu i očitovanje što se događalo s ovom mjerom do sada - rekla je.