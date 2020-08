Markotić: Imamo teže oblike zaraze, a očekujemo ih još više

Komentirala je i liječenje plazmom, koje je američki predsjednik Donald Trump nazvao povijesnim, te kazala kako u liječenju plazmom nema nekih spektakularnih rezultata

<p>S povećanim brojem bolesnika dolazi određeni postotak onih koji imaju teže oblike bolesti. Sad se dob zaraženih povisuje, a dosad je prosječna dob zaraženih bila niža, zbog mladih koji obično imaju blaži oblik. Sada očekivano imamo teže oblike, a i u nastavku očekujemo više onih s težim oblicima, objasnila je <strong>Alemka Markotić</strong> i poručila mladima koji su moguće bili izloženi zarazi da ne budu u kontaktima sa starijima. </p><p>Profesorica Markotić smatra da je sada važno da se pripremimo za jesen i zimu kada će biti veći broj respiratornih infekcija te da na terenu bude sve spremno kao i da lokalni stožeri do kraja sezone imaju situaciju pod kontrolom. </p><p>- Važno je da se odmah i brzo dojave nova žarišta - istaknula je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/prof-markotic-gosca-dnevnika-nove-tv---617747.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV.</a> </p><p>Komentirala je i liječenje plazmom, koje je američki predsjednik Donald Trump nazvao povijesnim, te kazala kako u liječenju plazmom nema nekih spektakularnih rezultata. </p><p>- Ipak treba i to liječenje uzeti u obzir u nekim težim slučajevima, treba pokušati sa svim - smatra Markotić. </p><p>Osvrnula se i na prvi dokazani slučaj ponovljene zaraze koronavirusom u svijetu, točnije u Hong Kongu. </p><p>- Sve je moguće, to je za sad jedan dokazan slučaj na 23 i pol milijuna ljudi. Koliko znam, čovjek nema simptome, a bolest je slučajno detektirana. Riječ je i o drugačijem virusu, neke 24 mutacije ima ova nova zaraza, a to može biti jedan od razloga. Izgleda da virus ostavlja dosta solidnu imunost neko vrijeme, za očekivati je da veći postotak ljudi biti zaštićen ili da neće imati teže simptome u slučaju nove infekcije - kaže Markotić. </p><p>Kazala je i kako se sada smatra da nakon dva tjedna zaraženi nemaju neku sposobnost širiti virus.</p><p>- Prema važećim preporukama ne trebaju testiranje i nakon dva tjedna samoizolacije mogu nastaviti s normalnim životom - kaže Markotić. </p>