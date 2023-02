Markotić o marburškom virusu: 'Prenosi se zaraženom odjećom i posteljinom, pa i seksualno...'

Smrtonosni marburški virus srećom nije došao u Španjolsku, nakon što je ta država 34-godišnjaka sa sumnjom na isti testirala jer je doputovao iz Ekvatorijalne Gvineje koja ima više od 200 ljudi u karanteni.

Virus koji ima smrtnost od 88 posto i za koji nema lijeka, prokomentirala je i profesorica Alemka Markotić za Dnevnik Nove TV.

- Danas je moguće da bilo koja bolest dođe iz bilo kojeg dijela svijeta. On nije tip covida koji će se širiti brzo kapljičnim putem zrakom i sl. Treba imati bliži kontakt s izlučevinama bolesnika. Eventualno se može prenositi seksuanim putem, zaraženom odjećom, posteljinom. Kod svake sumnje bi međutim, sve mjere izolacije i karantene bile primjenjene - pojasnila je Markotić.

Tri godine COVID-a

Osvrnula se i na treću godišnjicu otkako je proglašena pandemija koronavirusa u Hrvatskoj.

- Najugroženije su i dalje one osobe starije životne dobi, osobito one iznad 80 godina, sve osobe s kroničnim bolestima, prvenstveno one koje imaju srčane, kardiovaskularne, bubrežne, plućne, dijabetes, pretile osobe... Moglo bi se reći da su sve te nabrojene kronične bolesti rizične za covid, rizične i za praktički sve druge zarazne bolesti, pa tako i gripu - rekla je Markotić.

- Moja je kriva procjena bila da će trebati više vremena za razvoj cjepiva, što je bilo dobro da sam bila u krivu. Ostale stvari smo radili po postulatima u slučaju izbijanja zaraznih bolesti, puno smo naučili i vjerujem da ne postoji nitko u svijetu tko može reći da nije mogao bolje postupiti nego što jest. Vjerujem da ako brojevi oboljelih i narednih nekoliko mjeseci budu stabilni, da će se ponovno razmatrati proglašavanje kraja pandemije - zaključila je.

U Hrvatskoj se u ove tri godine koronavirusom zarazilo 1.268.666 ljudi. Oporavilo ih se 1.250.175, a umrlo je 17.950.

Barem jednom dozom cjepiva cijepljeno je 2.321.174 ljudi.

