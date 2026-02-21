Obavijesti

News

Komentari 0
OVRHE STOLJEĆA PLUS+

Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 9 min
Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić
Foto: Patrik Macek, Sanjin Strukić, Denis Kapetanović/PIXSELL

NOVI EXPRESS Sudbinsko pitanje je isplati li se krasti? Expressova reporterka istražuje koliko je novca i različite imovine, iz najpoznatijih korupcijskih slučajeva, Hrvatska uspjela vratiti u državni proračun

Admiral

Jedno od temeljnih načela hrvatskog kaznenog zakonodavstva kaže da nitko ne može zadržati imovinu koju je stekao kaznenim djelom. Svrha tog načela pravedno je kažnjavanje počinitelja, a pravosuđe ima mehanizme kojima to provodi. Tako sudovi na zahtjev državnih odvjetništava privremeno oduzimaju imovinu osumnjičenicima protiv kojih je pokrenuta istraga, a trajno prilikom donošenja osuđujućih presuda protiv optuženika. Na papiru sve funkcionira kako je i zamišljeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!
EVO KOLIKO ZARAĐUJE

SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!

Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu, rekla je
Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić
REZULTATI EUROJACKPOTA

Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2)
FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg
EVO KAKO JE IZGLEDALA

FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek 2019. je imala 169 kilograma, od tada je skinula oko 65 kilograma. Ponovo je u fokusu javnosti nakon što je na sjednici Sabora podržala novog ministra Alena Ružića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026