Nema još previše informacija dostupnih. Vidi se od rujna, vidimo da se drugi val razlikuje po svom intenzitetu po broju oboljelih i umrlih, da se ne može uvijek objasniti, postoji cijeli niz čimbenika koji se trebaju uzeti u obzir. Od početka 10. mjeseca kad se dogodio značajan rast broja oboljelih i umrlih, zabilježeno je nekoliko sojeva okarakteriziranih s dodatnim mutacijama. U Walesu, Zapadnom Londonu i na još nekoliko mjesta su zabilježeni, komentirala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić objašnjavajući kako je utvrđeno da postoje određen mutacije.

- Počela se analizirati ta mutacija i dosad se uspjelo vidjeti da jedan dio je odgovaran za brže vezivanje virusa, to brže i jače vezivanje definitivno je moglo posljedično dovesti do toga da se virus brže i učinkovitije širi, što je i zabilježeno. Čini se da je kod ovog tipa virus RO puno brži. No, još uvijek se sve uzima s rezervom - objasnila je.

- Vidjelo se da dolazi do oslobađanja velikog broja upalnih parametara što sve dodatni pogoršava bolest. Pokušava se zaključiti zašto se to događa. Vjerojatno su se te mutacije dogodile u nekoliko osoba koje su imunosuprimirane, osobe čiji se imunološki sustav ne može boriti s virusom. I onda se može i više mjeseci detektirati virus, sa duljim boravkom virusa u organizmu postoji mogućnost da virus razvija određen promjene i mutacije koje mu omogućavaju da se adaptira u organizmu. I vjerojatno se tako raširila ta varijanta virusa - govori dalje.

Postavlja se pitanje koliko će te mutacije utjecati na nove infekcije i učinkovitost cjepiva, no Markotić tvrdi kako trenutno nema indikacija da cjepivo ne bi bilo učinkovito.

Novi soj u Hrvatskoj

Odgovarajući na pitanja novinara, Alemka Markotić rekla je kako se cijelo vrijeme pripremaju tehnički.

- Kad vidimo kako je na području Varaždina snažno išla uzlazna linija, snažno iznad Hrvatske, nitko tko se razumije u viruse ne može se oteti dojmu da to ne može imati veze samo s određenim situacijama nepoštivanja mjera jer slične situacije barem prema spoznajama koje su postojale su bile i u drugim područjima u Hrvatskoj pa se ta brojka nije tako dizala. Naša razmišljanja su išla u smjeru da usporedimo uzorke - rekla je Markotić dodajući kako ih je mučilo zbog čega jedan dio ljudi završi s težim oblicima bolesti.

- Puno su teže kliničke slike koje viđamo u bolnici, teške upale pluća, veliki broj smrtnih slučajeva, ne samo kod nas nego i u Europi. Mišljenja smo da sad moramo snažnije se usmjeriti na neke karakteristike virusa - objasnila je.