Markotić pohvalila: Građani Zagreba ponašali su se za pet

Ravnateljica Klinike za Infektivne bolesti dr. Alemka Markotić poručila je u ponedjeljak da su se, kada je riječ o propisanim mjerama zaštite od korona virusa, građani Zagreba "danas ponašali za pet".

- Ono što se vidi je da ih je na cesti vrlo malo i u redovima drže lijepu distancu. Ja vjerujem da ćemo sada početi jedno pozitivno takmičenje koji će grad u Hrvatskoj biti najbolji u pridržavanju mjera - rekla je Markotić za Dnevnik HTV-a.

Zabrinjavaju je, međutim, "pojedinačne informacije da ljudi i dalje imaju nekakva privatna sastajanja i privatna druženja".

- To što su kafići zatvoreni, onda pravimo privatno kafiće po kućama, a to ugrožava i nas i sve oko nas. Apeliram da se malo strpimo, a kava se može 'popiti' i preko interneta i telefona - poručila je Markotić.

Osvrnula se i na posljedice jučerašnjeg potresa na Kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. "Za sada su morale biti zatvorene dvije sobe administrativne i jedna bolesnička, a svi ostali prostori su za upotrebu i naši su bolesnici mogli biti smješteni natrag u svoje sobe", istaknula je Markotić.

Zahvalila je na jučerašnjoj brzoj reakciji Vladi, ministrima Viliju Berošu i Damiru Krstičeviću te Gradu Zagrebu i Civilnoj zaštiti.

- Svi su ekspresno bili u Zaraznoj, donijeli su kontejnere, šatore - nabrajala je Markotić.

Sumamed u liječenju koronavirusa nemaju znanstvenu potvrdu

Komentirala je i medijske napise o učinkovitosti Plivinog Sumameda kao jednog od rješenja za liječenje koronavirusa.

- Sumamed je proizvod hrvatske pameti i truda. To je izvrstan lijek, od toga što djeluje na bakterije djeluje i na imunološki sustav i može djelomično modulirati imunološki sustav. U tome je njegova dodatna kvaliteta. Zadnjih se dana pojavljuju neke priče da on može pozitivno utjecati. On može djelovati antiupalno, međutim to su neka promišljanja koja za sada nemaju nikakvu stručnu i znanstvenu potvrdu. U svakom slučaju će i tu biti nekakvih dodatnih istraživanja - rekla je dr. Alemka Markotić.