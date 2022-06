Marokanski skakavci poharali Štikovo, mještani očajni: 'Recite kako da se obranimo od njih'

Ako kažemo da ih ima na tisuće, malo smo rekli. Ima ih na milijune. Marokanski skakavci poharali su Štikovo, idilično selo u okolici Drniša. I ranijih godina ih je znalo biti, ali ne ovoliko. I nikad nisu ulazili u selo, niti su dolazili ljudima pred kuće. Parkirali smo pred ulazom na imanje obitelji Knežević. Do kuće ima oko 100 metara makadamskog puta. Za one koji se iracionalno boje skakavaca, poput potpisnice ovih redaka, to je 100 metara pakla. Zaustavljamo se kod polja krumpira. Oko očekuje nešto zeleno. Ali nije. Svaki grm prekriven je stotinama smeđih skakavaca.