Vlada će sutra u 10 sati objaviti paket mjera pomoći koje je pripremila kako bi građanima i tvrtkama olakšala udarac koji zadaje poskupljenje energenata.

A kako na to gleda bivša ministrica financija i gospodarstva Martina Dalić i kako je Podravka kojoj je na čelu preživjela energetski udar?

-Podravka je od sredine prošle godine suočena s rastom cijena svih sirovina. To znači poljoprivrednih proizvoda, ambalaže...radi se negdje o rastu između 12 i 13 posto ukupnih materijala troškove, izrade, uključujući energiju. Cijela prehrambena idustrija to doživljava. Zastoj u lancu opskrbe, rast cijena.... - rekla je Dalić u Dnevniku Nove TV.

Cijene hrane rastu.

- Ekonomski sustav je međusobno povezan. To povećava troškove proizvodnje, očigledno i Petrokemije. To znači da će se to preliti u idući krug, u troškove sjetve, troškove žitarica - rekla je Dalić.

Dalić kaže i kako izgleda da sve ide prema drugom valu inflacije.

Pohvalila je odluku Vlade da donese paket mjera pomoći.

- Trebalo bi primjeniti određenu kombinaciju mjera, ja bih uvijek dala svoj glas za smanjenje poreza na dohodak, to će rezultirati povećanjem plaća - rekla je Dalić.

Podravka je u razdoblju od godine dana dva puta povećavala plaće.

- Više je razloga za povećanje plaća, između ostaloga zato što smo bili suočeni s odlaskom visokokvalificirane radne snage. Želimo privući mlade radnike, pozicionirati Podravsku kao poželjnog poslodavca, želimo da radnici žive s kompanijom i sudjeluju u dobrim rezultatima kompanije - objasnila je Dalić.

- Ove šokove koliko god da su teški, na žalost ekonomski sustav ih mora apsorbirati - istaknula je Dalić.

- Svi koji se bave ekonomijom znaju da vrijeme koje je iza nas, a to je bilo vrijeme u kojem cijene uopće nisu rasle, u kojem su kamate bile negativne, u kojem je financijski sustav bio preplavljen novcem, u stvari nije makroekonomski normalno vrijeme. Koliko god su ovi udari teški za standard, rast cijena jesu jedan puno normalniji makroekonomski pokazatelj - rekla je Dalić.

Nije htjela konkretno odgovoriti na pitanje čuje li se s premijerom Plenkovićem, ali je rekla da kao šefica Podravke sudjeluje na raznim forumima i da je u tom kontekstu u komunikaciji s Vladom.