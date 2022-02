Građani ne mogu biti zaštićeni niti od jednog tržišnoga kretanja. To nitko nije mogao napraviti osim zamrzavanjem cijena, no to se uvijek na kraju vrlo negativno odrazilo na ukupna ekonomska kretanja. Sjetimo se Ive Sanadera i njegovih izjava da cijena naftnih derivata neće prijeći psihološku granicu do 8 kuna. To je nemoguće ostvariti i zaustaviti, pojašnjava ekonomist Damir Novotny zbog čega građani kao krajnji korisnici plaćaju danak povijesnog divljanja cijene plina.