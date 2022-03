Martina Dalić: Ovo vrijeme koje je pred nama je vrlo izazovno

Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, u Dnevniku HTV-a je govorila o poremećajima na svjetskim tržištima zbog rata u Ukrajini, problemima opskrbe, cijenama i situaciji u Podravci.

- Naša je zemlja, naše tržište je sastavni dio globalnog tržišta i naravno, sva kretanja koja se zbivaju na globalnom tržištu, odražavaju se i ovdje. Ovo vrijeme koje je pred nama, izazovno je, što zbog rasta cijena energenata, što zbog rasta cijena svega, ustvari, što ulazi u poljoprivrednu proizvodnju, tako da ovo vrijeme ispred nas je vrijeme u kojem će trebati balansirati između cijena i dostupnosti količina. Hrvatska tu ima neke adute, mi proizvodimo više žita nego što su naše potrebe, s druge strane, neke primarne poljoprivredne sirovine uvozimo. Pred nama je izazovno vrijeme kojemu je zadatak nas koji proizvodimo prerađenu hranu, osigurati dovoljne količine, po što je moguće povoljnijim cijenama i osigurati nesmetanu i stabilnu opskrbu tržišta - rekla je Dalić.

Na pitanje kako utječe rat u Ukrajini na poslovanje Podravke, Dalić kaže:

- Podravka je imala određene poslovne operacije u Rusiji i Ukrajini, u dijelu prehrane, ali i u dijelu farmaceutike. Direktni efekti na razini ukupnog prihoda grupe Podravka su oko 6 do 6,5% prihoda, to nije obujam poslovanja koji bi mogao ugroziti stabilnost Podravke. To znači da u ovom trenutku se fokusiramo na naplatu potraživanja s tih tržišta, naravno i na aktivnosti koje će nadoknaditi gubitak tih poslovnih aktivnosti, međutim Podravka kao i svi drugi gospodarski subjekti u stvari puno veće izazove očekuje od stanja na tržištu, rasta cijena sirovina, dostupnosti sirovina, rasta cijena energenata, taj sekundarni efekt kroz poremećaje na tržištu koje je izazvao ovaj rat u stvari će biti puno dugotrajniji.

