Suncokretovo ulje sve skuplje zbog rata: 'Ni smanjenje PDV-a neće moći zaustaviti rast cijene'

Da ste me prije deset dana pitali hoće li Hrvatska imati problema s količinama suncokretovog ulja s obzirom na potrebe rekao bih da neće. No situacija se potpuno promijenila. Dnevno imamo ogroman broj upita, potražnja je nevjerojatno skočila, a time i cijena rapidno raste. Ispoštivat ćemo ugovore s trgovačkim lancima no višak ćemo sigurno izvoziti jer se itekako isplati - kaže nam hrvatski uljar iz Slavonije. Dodaje kako je cijena litre suncokretovog ulja u veleprodaji u Mađarskoj sada 2,84 eura.