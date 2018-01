Martina otvorila Špajz: Zdrava hrana u teglicama, sve domaće

Iako su prošla tek dva mjeseca otkako je otvorila restorančić zdrave prehrane Špajz, Osječanka Martina Završki (20) zadovoljna je svojom poslovnom idejom. Pomalo je strahovala da će predznak “zdrava hrana” biti odbojan Osječanima jer ljudi smatraju da iza toga naziva stoji neukusna hrana, no dogodilo se upravo suprotno.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Moja obitelj puno polaže zdravoj prehani i eko uzgoju. Imamo svoj OPG na kojemu već 15 godina ekološkom proizvodnjom uzgajamo kupine, aroniju, maline, jagode i povrće za osobne potrebe. Relativno zdravo sam se hranila dok nisam krenula u srednju školu i počela stažirati. Išla sam u medicinsku školu, za dentalnog tehničara, i po cijele dane sam bila zauzeta. Jedno sam vrijeme živjela u Đakovu, gdje si nisam stigla kuhati. Nisam se htjela hraniti u pekarnici.

Tijekom vikenda bih si pripremala razne obroke od povrća, mesa i tjestenine te ih stavljala u staklene teglice u hladnjak te ih nosila tijekom tjedna na posao. I to je nekako bio početak ovoga što danas radim - kaže Martina, koja je poduzetničku hrabrost naslijedila od mame Marice. Obitelj proizvodi likere, sok, džemove i razne prerađevine, koje potom sama plasira na tržište. Kad je Martina završila srednju školu, razmišljala je što dalje. Dentalni posao ju je zanimao, voljega ga je, ali se vidjela negdje drugdje.

- Željela sam imati svoju slastičarnicu jer me je zabavljalo pripremanje slatkih stvari. Mama je predložila da probamo s obrocima u teglicama, slatkim i slanim. S obzirom na to da je sestra isto ljubiteljica zdrave hrane i kuhanja, sjele smo i složile neke ideje za teglice. Svima se to svidjelo i počela sam raditi na otvaranju ovoga restorančića - priča dalje Martina, koja je u svojemu malom Špajzu zaposlila pet ljudi: samu sebe, tri kuharice i ugostiteljsku djelatnicu koja poslužuje hranu.

Ponudu trenutačno čine teglice naziva Gica teglica (luk, salata, bruscetti, feta sir, slanina, kobasica, krastavci), Nova mala (kikiriki, rikola, koraba, tikvice, kus-kus, paprika, slanutak), Ječmenka (kupus, zrnati sir, kelj, grah, ječam, mrkva), Antuntuna (kelj, zrnati sir, tjestenina, masline, tunjevina, kukuruz), Riba teglici grize rep (blitva, jaja, tjestenina, sir, tunjevina, krastavci), Kraljica Marica (salata, cvjetača, zrnati sir, paprika, piletina, grah), Pero i Pipi duga teglica, koje su sve slane, a slatke su Može ovo (jadro keks, čokolada, krema od vanilije, krema od čokolade i lješnjaka, krema od kokosa), Tu mi daj (petit keks, krema od sira, voće), No sikiriki (keks, čokoladna krema, kikiriki), Kristal, Nara Bubamara te Griz i Čokolino. Svaka od slanih sačinjena je od raznog povrća, mesa, ribe ili žitarica koje su u teglicu poslagane u slojevima, da se jasno vide, dok je u prvom ili središnjem sloju dresing. Teglicu prije konzumiranja protresete da se svi sastojci prožmu i tek potom je spremna za konzumaciju.

- Svako jelo je nutritivno izbalansirano. Posebno smo radili ponudu za vegetarijance, vegane, one koji ne smiju jesti gluten i slično. Zamisao je da se sastav teglica mijenja na mjesečnoj bazi, ovisno po sezoni, sezonskom povrću i voću, tako da stalno smišljam nove recepture i kombinacije. Sad uvodim i juhe, koje će biti ponuđene tople, također u teglicama, a od proljeća imat ćemo i smoothieje, voćne salate i slično - kaže Martina, čija se razigrana mašta, s namirnica u teglicama, pretočila i na uređenje interijera malog restorančića Špajz, jer je on uređen pomalo barbikastim i vintage stilom, koji se slučajno našao u staroj bakinoj kuhinji. Ima tu i “ludih” detalja, kao što je vješalica za odjeću napravljena od savinutih žlica, oklagija, cvijeće u ribežu i slično. Tko god dođe u Špajz po obrok, svima se sviđa ta topla atmosfera.

- Tko god je jednom došao k nama, vratio se opet. Zapravo nam je većina klijentele stalna - dodaje Martina, koja je osmislila i malu akciju poticanja vraćanja teglica. Oni koji donesu 10 teglica, dobit će nazad jednu punu.