Martinje u Rijeci: Pijani upadali u kanale i bježali od policije

Za vrijeme pojačanog nadzora alkotestirano je i 45 vozača, od kojih je kod njih sedam utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola

<p>U srijedu je na području Primorsko-goranske županije policija pojačano nadzirala promet na cestama s ciljem sprječavanja počinjenja prometnih prekršaja i smanjenja mogućnosti nastanka prometnih nesreća, posebice onih s najtežim posljedicama.</p><p>Tako je ukupno zabilježen 71 prometni prekršaj, od kojih je 18 njih prekoračenja brzine, sedam prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, šest nekorištenja sigurnosnog pojasa, zatim dva prekršaja korištenja mobitela u vožnji, jedan upravljanja vozilom za vrijeme zabrane te još 37 ostalih.</p><p>Najveća brzina izmjerena je u 13.29 sati na autocesti A6 kod vijadukta Osojnik, a gdje se vozač osobnog vozila marke Audi A6 riječkih oznaka, kretao se u smjeru Zagreba brzinom od čak 182 kilometara na sat na mjestu gdje je ograničenje brzine svega 110. </p><p>Za vrijeme pojačanog nadzora alkotestirano je i 45 vozača, od kojih je kod njih sedam utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola. Trojica su imala koncentraciju između 0,51 do 1,0 promila, dvojica do 1,50, jedan prešao i tu količinu, dok je rekorder večeri čak imao čak 1,87 promila. </p><p>Taj posljednji 35-godišnji vozač ulovljen je oko 23 sata jer je izazvao prometnu nesreću. Upravljajući teretnim vozilom marke Volkswagen Caddy, riječkih registracijskih oznaka iz smjera Bribira prema središtu grada, u jednom je trenutku izgubio nadzor nad vozilom, udario u zaštitnu metalnu ogradu te upao u kanal u kojem se izvode građevinski radovi. U nesreći je srećom zadobio lakše ozljede, a medicinska pomoć mu je pružena u KBC Rijeka.</p><p>Osim njega, policija je sinoć morala intervenirati i na ulazu u Krk oko 19.45 sati, a gdje je zaustavljen vidno alkoholizirani 64-godišnji vozač koji je odbio testiranje. Dotičnog je prvo policija pokušala zaustaviti dok je upravljao osobnim vozilom marke Ford, riječkih registracijskih oznaka, međutim on se oglušio na njihovu naredbu i nastavio vožnju usprkos zvučnim i svjetlosnim znakovima za zaustavljanje, čineći pritom više prekršaja. Vozio je bez upaljenih svjetala i bez davanja pokazivača smjera, bez korištenja sigurnosnog pojasa i slično. No, vrlo brzo su ga policijski službenici sustigli i priveli u službene prostorije te je zbog počinjenih prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv njega podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu. Za počinjene prekršaje predložena mu je novčana kazna u iznosu od najmanje 15.000 kuna i izricanje zabrane vožnje motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca. No što će sudac odlučiti tek je za vidjeti. </p><p>Inače tijekom srijede na prometnicama u Primorsko-goranskoj županiji dogodilo se deset prometnih nesreća, jedna je osoba lakše ozlijeđena, pa će zbog nesavjesnih vozača pojačane se mjere u prometu provodit i nadalje. </p><p> </p>