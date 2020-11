Uhvatili ga pijanog za Martinje: Skrivio je prometnu i pobjegao, sad mora platiti 17.000 kuna

<p>Prometna policija PU Požeško slavonske ovih dana ima pun ruke posla. Martinje je i krsti se mlado vino, uz kušanje lanjskog. Tim povodom policija će u razdoblju od 6. do 16. studenoga 2020. od 22 do 6 sati pojačano kontrolirati promet u cilju sprječavanja i sankcioniranja činjenja najtežih prometnih prekršaja.</p><p>- U noći sa srijede na četvrtak 11./12. studenoga 2020. tijekom provođenja pojačanih aktivnosti u prometu utvrđena su ukupno 22 prekršaja, od čega ističemo tri prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i 15 prekršaja nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja.</p><p>Najveća novčana kazna predviđena je za prekršaj koji se dogodio dana 11. studenoga 2020. oko 20.40 sati u Požegi na raskrižju ulica Frankopanske i Eugena Kvaternika gdje je 57-godišnjak pod utjecajem alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,83 promila skrivio prometnu nesreću.</p><p>Nakon navedenog 57-godišnjak je napustio mjesto prometne nesreće te je naknadno pronađen i smješten u posebnu prostoriju policije do otriježnjenja te mu je izdan prekršajni nalog na novčani iznos od 17000 kuna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 10 mjeseci – priopćila je Nikolina Janković, glasnogovornica PU Požeško slavonske.</p><p> </p>