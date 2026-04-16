Masakr u Turskoj: U stravičnom napadu ubijeno osam učenika...

U razmaku od samo dva dana jugoistok Turske potresla su dva teška napada u školama, u kojima je ubijeno najmanje devet ljudi, među njima osmero djece, a više desetaka ljudi je ozlijeđeno. Najteži incident bio je u srijedu u pokrajini Kahramanmaraš, gdje je 14-godišnji učenik otvorio vatru u srednjoj školi Ayser Čalik. Prema podacima turskog ministra unutarnjih poslova Mustafe Ciftcija, napad je bio "isključivo osobni čin", a ne teroristički akt. U napadu je ubijeno osam učenika i jedan nastavnik, a 13 ljudi je ranjeno, od čega je šest u kritičnom stanju. Napadač je nakon krvoprolića počinio samoubojstvo.

Guverner te pokrajine, Mukerrem Ünlüer, izjavio je da je učenik osmog razreda u školu došao naoružan s pet komada oružja i sedam spremnika, za koje se vjeruje da su pripadali njegovu ocu, bivšem policajcu. Ušao je u dvije učionice s učenicima petog razreda i nasumično pucao. Nepotvrđene snimke nadzornih kamera prikazuju trenutke panike, uključujući učenike koji skaču kroz prozore drugoga kata pokušavajući pobjeći od pucnjave.

Tursko tužiteljstvo navodi da je napad bio planiran. Na računalu osumnjičenika našli su dokument datiran 11. travnja u kojem se spominje namjeru izvođenja "velike operacije". Policija je također utvrdila da se napadač na društvenim mrežama referirao na američkog masovnog ubojicu Elliota Rodgera. Lokalni mediji izvijestili su da je njegov otac uhićen.

Samo dan ranije, u utorak, bivši učenik (19) otvorio je vatru u srednjoj školi u okrugu Siverek u pokrajini Şanlıurfa. Naoružan sačmaricom, pucao je na učenike i nastavnike, ranivši najmanje 16 ljudi, uključujući deset učenika, četiri nastavnika, policajca i jednog zaposlenika škole. Nakon što se zabarikadirao unutar zgrade i odbio predaju, napadač je počinio samoubojstvo.

Turske vlasti pokrenule su istrage, a ministar pravosuđa Akin Gürlek potvrdio je da su prikupljeni dokazi i digitalni materijali ključni za rasvjetljavanje motiva. Istodobno je policija izdala naloge za uhićenje 83 ljudi zbog objava na društvenim mrežama koje su, kako navode, veličale nasilje ili narušavale javni red, a blokirano je gotovo tisuću računa i zatvoreno više desetaka online grupa.

Oporba upozorava da su napadi bili predvidivi. Zamjenik predsjednika najveće oporbene stranke CHP-a Suat Özçağdaş tvrdi da su prijetnje napadača bile vidljive na društvenim mrežama, ali nisu pravodobno shvaćene ozbiljno. Na sprovodima žrtava u Kahramanmarašu okupile su se stotine građana. Među ubijenima je i desetogodišnja Zeynep.