DETALJI UŽASA U TURSKOJ Dječak (14) ukrao ocu policajcu pištolj pa ubio 9 ljudi u školi!

U jezivom napadu koji se danas dogodio u školi u Kahramanmarašu u Turskoj ubijeno je devet osoba, među kojima je osmero djece. Krvavi pohod počinio je 14-godišnji učenik osmog razreda, čiji je otac bivši policajac. Prema dostupnim informacijama, dječak je u školu stigao naoružan s čak pet vatrenih oružja i sedam spremnika, koje je najvjerojatnije uzeo od oca.

Napad se odvio oko 13.30 sati, u trenutku smjene učenika, dok su jedni napuštali školu, a drugi dolazili na nastavu. Nakon što je započeo pucnjavu, napadač je počinio samoubojstvo. U ovom krvoproliću ozlijeđeno je još 13 osoba, a troje se nalazi u kritičnom stanju.

Guverner Kahramanmaraša izjavio je kako se sumnja da je dječak koristio oružje svog oca. Prema njegovim riječima, napadač je ušao u dvije učionice i ondje otvorio vatru. Otac dječaka priveden je, a zatraženo je određivanje pritvora.

Nadležne službe navode da je napadač oružje u školu unio u ruksaku. Čim je otvorio vrata učionice, počeo je pucati na učenike, izvještavaju turski mediji.

Nakon napada, policija je obavila očevid te je tijelo maloljetnog napadača prevezeno u oklopnom vozilu. Prilikom izlaska iz škole, okupljeni građani pokušali su zaustaviti vozilo, no vozač je uspio proći bez incidenata.

Podsjetimo, ovo je drugi napad na školu u Turskoj u manje od 48 sati. U ponedjeljak je policija intervenirala zbog pucnjave u tehničkoj školi u Sivereku na jugu zemlje. Tada je 19-godišnjak, naoružan sačmaricom, nasumično pucao unutar školskog kompleksa i pritom ranio 16 osoba. Riječ je o bivšem učeniku koji je školu pohađao do devetog razreda, nakon čega je nastavio obrazovanje na daljinu.

Tijekom policijske akcije, napadač iz Sivereka navodno je pucao u sebe kada su specijalne snage pokušale intervenirati, te je preminuo na mjestu događaja.

Mediji također navode da je 14-godišnji napadač iz Kahramanmaraša nekoliko dana prije zločina slao prijeteće poruke putem profila škole na društvenim mrežama.