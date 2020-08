'Maske treba nositi, ljetovanje ne znači da ih ne trebate imati'

Nema mjesta prevelikoj zabrinutosti, pomno pratimo stanje na terenu i sada, jednako kao i ranije, očekujemo punu ozbiljnost i naših građana i stranih turista od svih da poštuju mjere, kaže Beroš

<p>Hrvatska je ponovno oborila rekord novozaraženih korona virus s čak 208 slučajeva zaraze u 24 sata, a tog skoka u broju novozaraženih dotakao se ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> koji ponovno apelira da je potrebno nositi maske.</p><p>Rekao je kako je broj novozaraženih očekivan s obzirom na to da 900 tisuća turista boravi u Hrvatskoj, no ponavlja kako godišnji odmor ne znači da ljudi ne trebaju nositi maske.</p><p>- Novim mjerama djelujemo na poznata žarišta koja smo stavili pod nadzor. Trend je uzlazni, no znamo zašto je tako, nema nepoznatih situacija jer smo informirani s terena o svim zbivanjima. Epidemiološke službe rade bez prekida. Očekujemo da mjere dovedu do smanjenja broja zaraženih, ali isto tako puno je toga na osobnom odabiru i ponašanju svakog građanina i turista, naročito mladih koji dolaze na ljetovanje u Hrvatsku - rekao je Beroš, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a535406/Beros-Apeliram-na-sve-more-i-ljeto-ne-ponistavaju-obvezu-nosenja-maski.html?fbclid=IwAR2Ks1_lrL1u5COWvSXkw7RGlb0oQsmltdyxRT3wYmzeuilPRHd5YFPkkd0" target="_blank">N1,</a> pa otkrio da nema smisla za paniku:</p><p>- Nema mjesta prevelikoj zabrinutosti, pomno pratimo stanje na terenu i sada, jednako kao i ranije, očekujemo punu ozbiljnost i naših građana i stranih turista od svih da poštuju sve mjere samozaštite.</p><p>- Kući se treba vratiti punih baterija, ali i u punom zdravlju, zato molim roditelje i apeliram na sve mlade iz koje god države da dolaze, neka pripaze na ponašanje i drže se mjera koje su internacionalne i iste u svim zemljama. Tako će se smanjiti širenje zaraze i kod nas, ali i po povratku u svoju zemlju - zaključio je.</p>