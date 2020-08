Klubovi se zatvorili: 'Predstoji nam katastrofa za ugostitelje...'

Ugostiteljima ovih deset dana ograničenja radnog vremena neće značiti previše, većina nas je ionako već financijski propala, rekli su iz Nacionalna udruga ugostitelja

Nakon odluke Nacionalnog stožera da ograniči radno vrijeme kafića i noćnih klubova došlo je i do njihovih. Tako je među prvima vijest o zatvaranju objavio popularni makarski klub Makarana Bar.

- Morali smo zatvoriti. Mi smo noćni klub i ne možemo raditi pod ovim uvjetima. Nažalost, moguće je da će doći i do otpuštanja radnika, imamo velike gubitke od početka pandemije, a ovo je veliki udarac - rekli su nam iz kluba. Osim njih vrata je zatvorio i poznati splitski klub Vanilla, ali i kultni Revelin u Dubrovniku. 

- Tijekom cijele 2020. noćni klub Revelin radio je pet ili šest večeri. Zatvorili smo klub još u trećem mjesecu čim je stručni stožer donio odluku. U petak nam je bila prva radna večer ove sezone za koju smo se dugo pripremali. Zaposlili smo i 30 novih radnika, a tijekom pandemije nitko od naših zaposlenika nije dobio otkaz. Jednu večer smo samo odradili, ali zdravlje naših zaposlenika, ali i brojnih gostiju koji posjećuju naš klub nam je na prvom mjestu - rekao nam je Marko Plavčić, voditelj odnosa s javnošću noćnog kluba Revelin. S njim se slažu i splitske kolege. 

- Oduševljeni smo odlukom. Šalu na stranu, ovakva odluka sigurno će utjecati na naš posao. Taman nam je krenulo i računali smo da ćemo još desetak dana raditi dobar posao, ali ništa od toga. Poštujemo sve mjere, a klub smo zatvorili do daljnjeg. Točnije, dok stožer ne donese novu odluku - rekli su nam iz splitskog noćnog kluba Vanilla. Mnogi drugi vlasnici noćnih klubova su očajni, kažu nam, ovakve gubitke ne mogu izdržati. 

- Odluka je katastrofalna. Zatvaranja su trebala biti po županijama, a ne na nacionalnoj razini. Ne možemo mi koji nismo žarišta podnositi isti teret kao i oni gdje imaju na desetke zaraženih. To nije fer. Ovo je veliki udarac, u noćnom radu imamo najveće prihode - rekli su nam iz riječkog noćnog kluba Karolina. 

Nacionalna udruga ugostitelja uoči nadolazećeg vikenda, a povodom najnovije odluke Stožera civilne zaštite o ograničavanju radnog vremena barova, poziva sve ugostitelje da se kao i uvijek do sada pridržavaju svih mjera i preporuka koje su propisane od strane epidemioloških službi te Stožera. Međutim, prihvaćajući epidemiološku realnost, Udruga mora naglasiti kako je odluka donesena bez uvažavanja ugostiteljske struke i specifičnosti rada široke kategorije raznolikih objekata koji spadaju pod barove.

- Nepravedno je da se danas ugostitelji koji su poslovali u skladu sa svim propisanim mjerama, kao i čitave regije bez rasta broja zaraženih, poput Istre i Kvarnera, kažnjavaju zbog propusta u nekoliko klubova. Protivimo se ograničavanju radnog vremena, budući da barovi obuhvaćaju prevelik broj ugostiteljskih objekata, u rasponu od mirnih cafe barova na plaži u Istri do najvećih klubova na Jadranu. Naš je prijedlog da se svaki klub ili drugi objekt specificiran kao žarište odmah privremeno zatvori na 14 dana uz testiranje svih zaposlenika - ističe Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.

Veliki problem hrvatskih barova, naglašavaju iz udruge, je visoki porez na dodanu vrijednost, koji se na usluživanje pića i napitaka obračunava po stopi od 25 posto, na što još lokalna samouprava najčešće dodaje porez na potrošnju. Istodobno, u zemljama na Mediteranu se pića i napitci oporezuju bitno nižim stopama PDV-a, a pojedine države sada zbog epidemije koronavirusa PDV u ugostiteljstvu ruše i do 5% te subvencioniraju potrošnju građana u ugostiteljskim objektima.

- Ugostiteljima ovih deset dana ograničenja radnog vremena neće značiti previše, većina nas je ionako već financijski propala. Predstoji nam katastrofa za ugostitelje i tragedija za njihove zaposlenike, uglavnom mlade ljude koji će nakon što ostanu bez posla svoju sreću potražiti izvan Hrvatske. Jedina šansa da preživimo i dočekamo iduću sezonu, koja će možda biti bolja, jest da se ubrza kreditiranje ugostitelja za likvidnost putem HBOR-a i HAMAG BICRO-a te da nam se kroz nižu stopu PDV-a na pića i napitke omogući da taj novac u budućnosti vratimo - zaključuje Medak.

Nacionalna udruga ugostitelja pozvala je i na češće inspekcije i kažnjavanje ugostitelja koji se ne pridržavaju epidemioloških mjera, budući da takvi ugostitelji nanose štetu javnom zdravlju i poslovanju svih koji dosljedno provode mjere.