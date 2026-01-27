Maskiran opljačkao banku u Istri, optužili muškarca (38)

Županijsko državno odvjetništvo u Puli je, nakon istrage nad muškarcem (38) koji ima hrvatsko i srpsko državljanstvo, protiv njega podignulo optužnicu zbog pljačke banke i krađe vozila 25. veljače prošle godine na području Istarske županije, priopćio je DORH.

On i još jedna osoba ušli su u banku maskirani, a jedan je imao i pištolj. Od djelatnice su zatražili da otvori blagajnu i sef, što je iz straha i učinila. Ukrali su novac velike vrijednosti, s kojim su se udaljili pješice iz banke do vozila, kojeg su prethodno također ukrali i odvezli se do određene lokacije.

Državno odvjetništvo je u optužnici predložilo produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog postojanja opasnosti od bijega te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.