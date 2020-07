'Maskirani čovjek' superozbiljno je shvatio upute stožera: Izradio si korona-odijelo za glasovanje!

Kad smo potvrdili da smo ga identificirali, zamolio nas je par minuta dok sve to na sebe ne navuče, a onda je ušao glasati, rekli su nam iz biračkog odbora u Sošicama gdje je muškarac došao glasati u korona-odijelu

<p>Petar K. iz Sošica na Žumberačkom gorju na biralište je stigao u punoj anti-korona opremi iz kućne radinosti. Imao je dugački kaput, a od kapuljače neke bunde je napravio masku na kojoj je škarama izrezao nužne otvore.</p><p>- Došao je pred glasačko mjesto, ostao vani, pokazao nam osobnu i pitao nas jesmo li ga identificirali. Kad smo potvrdili da jesmo, zamolio nas je par minuta dok sve to na sebe ne navuče, a onda je ušao glasati - ispričao nam je jedan od članova biračkog odbora u Sošicama. Gospodin Petar živi, kaže, zanimljivim životom, bez struje i televizora, s nešto stoke i daleko od ljudi. Iako mu je solarni radio jedini izvor informacija, znao je, i jako ozbiljno shvatio preporuku da se na biračko mjesto dođe s maskom. Shvatio je to puno ozbiljnije od nekih biračkih odbora. Kako smo se i sami uvjerili, na biralištu je prilikom identifikacije bilo moguće ostati pod maskom.</p><p>- To ste vi?, pitala je članica biračkog odbora glasača koji je stajao iza nas, s platnenom maramom navučenom do očiju. Kad je potvrdio da jest, bez skidanja marame, dobio je glasački listić, i otišao u svoj “boks”. Isto se dogodilo na još nekoliko biračkih mjesta u Zagrebu, koliko znamo iz prve ruke. Drugim riječima, ti birački odbori nisu ispoštovali obavezu da birača pod neobaveznom maskom zamole da ju nakratko, i na dva metra udaljenosti, zamole da ju povuče dok traje identifikacija. Ovako, vjerovalo se biraču na riječ, da je to doista on ili ona, što znači da je, hipotetski, na biralište mogao doći i netko drugi. Žene pritom, često mijenjaju i frizuru odnosno boju kose, pa je kod njih bilo još i važnije pogledati cijelo lice.</p><p>- Mene su zamolili da skinem sunčane naočale, ali ne i masku. Mogla sam biti bilo tko, rekla nam je jedna žena, dok smo slično čuli i od brojnih drugih.</p><p>Kako smo se također sami uvjerili, na nekim biračkim mjestima nije bilo potrebno niti dezinficirati ruke. U epidemiološkim preporukama piše da su birači bili dužni prilikom ulaska u prostoriju omogućiti da im član biračkog odbora nanese dezinficijens na ruke, ili ga sami nanijeti. Iz prve ruke, kad smo došli do vrata, član biračkog odbora, koji je sjedio s maskom ispod brade, nije nam “ponudio” sredstvo za dezinfekciju, koje je stajalo na njegovom stolu, a pogotovo nam ga nije nanio na ruke. Ispred je ušlo nekoliko birača koji nisu dezinficirali ruke, jednako tako ni na izlasku iz prostorije.</p><p>To je bilo nužno zbog korištenja iste kemijske olovke unutra. Ako se epidemiološke mjere nije poštivalo već ujutro, postavlja se pitanje kako je tek bilo kasnije popodne. Nije jasno zbog čega je bilo toliko teško ispoštovati tih nekoliko mjera, i kako će ih onda poštivati građani, ako to nisu željeli niti članovi biračkog odbora. Građani mogu biti više ili manje odgovorni, ali je država, u ovom slučaju birački odbor, ta koja regulira provođenje pravila. Ona ih, međutim, prva krši.</p>