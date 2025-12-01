Maskirani razbojnici pokrali dječaka u Španskom: 'Napali su ga zbog jakne, uzeli i mobitel'

Prošlog petka navečer u zagrebačkom Španskom skupina maskiranih mladića napala je 15-godišnjaka u parku u Hrnetičkoj ulici. Dječak je sjedio s prijateljima na klupicama kada su im prišla četvorica ili petorica napadača, odjevenih u crno i s maskama preko lica. Izdvojili su ga, prisilili da skine jaknu i oteli mu mobitel, nakon čega su pobjegli u mrak, piše Index. Majka napadnutog dječaka kaže da se sve dogodilo bez ikakvog povoda.

- Moj sin misli da su ga napali zbog skupe jakne i najnovijeg iPhonea - rekla je i dodala da joj je dijete i dalje prestravljeno. Hitna pomoć prevezla ga je u KB Sveti Duh, odakle je pušten kući, no roditelji priznaju da ih je događaj potpuno uzdrmao.

Dječaci su napadače opisali kao vrlo snažne, s prekrivenim licima, pa ih nisu mogli prepoznati.

- Najgore mi je što se pitate hoće li se ovo ponoviti. Strah me kad moj sin izađe iz kuće - govori majka.

Zagrebačka policija potvrdila je razbojništvo i navela da je šteta procijenjena na nekoliko stotina eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a počinitelji su još uvijek nepoznati.