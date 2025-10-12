Obavijesti

PREDSJEDNIK U VELIKIM PROBLEMIMA

Masovni prosvjedi drmaju u Madagaskaru: Država na rubu otvorenog političkog kaosa

Foto: Zo Andrianjafy

Sve je počelo kad je vojna jedinica CAPSAT objavila da je preuzela zapovjedništvo nad svim oružanim snagama: kopnenim, zračnim i pomorskim  te postavila novog načelnika stožera

U posljednjim satima Madagaskar je zakoračio na rub otvorenog političkog kaosa: Ured predsjednika Andryja Rajoeline objavio je da se u zemlji odvija pokušaj da se preuzme vlast izvan ustavnih okvira, piše CNN.

Sve je počelo kad je vojna jedinica CAPSAT objavila da je preuzela zapovjedništvo nad svim oružanim snagama: kopnenim, zračnim i pomorskim  te postavila novog načelnika stožera. 

Ova ista jedinica bila je ključni akter u političkoj krizi iz 2009. godine, koja je pomogla Rajoeliniu da dođe na vlast. 

Nationwide youth-led protest over frequent power outages and water shortages, in Antananarivo
Foto: Zo Andrianjafy

Nekoliko sati ranije počeli su izlaziti izvještaji o vojnoj mobilizaciji: vojnici su napustili barake na rubu prijestolnice Antananariva i pridružili se prosvjednicima okupljenima ispred gradske vijećnice. 

U kampu je, po tvrdnjama, izbio i oružani sukob nakon što su predstavnici policije pokušali pregovarati.  Rajoelin i novopostavljeni premijer, kojeg je imenovao tjedan dana ranije, prema izjavi administracije, i dalje “kontroliraju situaciju”. 

U svom priopćenju predsjednik je osudio poznate pokušaje destabilizacije i pozvao ključne institucije da ujedinjeno brane ustavni poredak. 

Nationwide youth-led protest over frequent power outages and water shortages, in Antananarivo
Foto: Zo Andrianjafy

Tenzije kulminiraju na valovima masovnih prosvjeda koji su počeli 25. rujna zbog prekida opskrbe vodom i električnom energijom. 

No, ono što je naizgled počelo kao borba za osnovne komunalne usluge, brzo je eskaliralo u širi bijes zbog korupcije, nezaposlenosti i spirale rasta troškova života. 

Nationwide youth-led protest over frequent power outages and water shortages, in Antananarivo
Foto: Zo Andrianjafy

Za sada nije jasno hoće li CAPSAT-ova akcija uspjeti ili pasti, niti koliki je domet njihove kontrole u unutrašnjosti Madagaskara. Vlada inzistira da je složna i sposobna odgovoriti, dok pristaše opozicije i građani mahom poručuju da neće dopustiti izuzimanje vlasti iz ruku institucija.

