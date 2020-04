Maštanje o uživanju u prirodi lakše je uz bojanku HGSS-a!

Djed Mraz, Zubić vila i svi čarobnjaci svijeta su nam šapnuli da ste ostali doma i pazili na svoje mame, tate, seku, brata, bake i djedove. I zato, vi ste za nas istinski heroji!

- Znamo da vam fale prijatelji, vrtić, škola, a onima većima i prve ljubavi. Iako smo veliki, mnogi od nas su i dalje u srcu zaigrana djeca. Ali pstttt! Nemojte nikome reći. Stoga smo vas sve zajedno, one najmanje, a i one velike, odlučili razveseliti i uz pomoć kreativnih i dragih nam ljudi izdati prvu HGSS bojanku namijenjenu uzrastu od 0-99 godina. Također, pozivamo sve kreativce i one koji se tako osjećaju da nam se pridruže i pošalju svoje primjere HGSS bojanke koje ćemo vrlo rado uvrstiti u svoju zbirku. Kao i sve u proteklih 70 godina službe, i ovo radimo zajedno sa vama - napisali su danas na stranicama Hrvatske gorske službe spašavanja.

Pozvali su sve da dodaju svoje boje u prve skice u bojanki, ucrtaju detalje pa čak i sebe i svoje prijatelje. Jedina granica je ljudska mašta.

Sređene radove svi im mogu poslati na mail adresu multimedija@hgss.hr te će ih s ponosom objaviti.

- Posebna zahvala Niku Titaniku i Filipu Jalušiću čije vrijedne i kreativne ruke su nam za ovu prigodu poklonile svoje crteže - napisali su gorski spašavatelji.

