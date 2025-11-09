Stojević je od INA-e posudio 3 milijuna eura pa ostao bez hotela, uhićen je na aerodromu, a zbog složene prevare iz 2009., banke su uvele strože provjere. Njegova prevara je i u udžbenicima prava diljem svijeta
Matanićev 'mecena' u Londonu proglašen je prevarantom: 'Još nisam hrvatsko pravo izmijenio'
Gospodin Stojević je prevarant, rekao je 2009. godine u britanskom parlamentu sir Nick Philips, član Doma lordova i predsjednik žalbenog odbora Gornjeg doma britanskog parlamenta, o Zvonku Stojeviću, poduzetniku koji tvrdi da je kupio '99,999999 posto' tvrtke Kinogerila, produkcijske kuće Dalibora Matanića. Stojević je u javnosti poznat po uhićenju zbog prenošenja 100 tisuća eura u kešu preko granice i borbe za Hotel Belvedere. No u Europi je poznat i kao razlog za potpuno novu sudsku praksu u stečajevima. Njegova financijska i pravna gimnastika dovela ga je u pravne i bankarske udžbenike, kad je zbog složene sheme fiktivnih off shore tvrtki češku Komerční banku skoro uništio.
