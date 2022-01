Ulazimo u 16. dan potrage za nestalim Splićaninom Matejem Perišem (27), koji je u noći s 30. na 31.12. nestao u Beogradu.

Iz srbijanskog MUP-a procurila je informacija da inspektori s hrvatskim kolegama istražuju što je nestali Matej rekao sestri svojeg prijatelja u noći nestanka, Naime, djevojka, koja je također iz Splita, također je bila u to vrijeme u Beogradu. Ona je u srbijansku prijestolnicu stigla nevezano uz Mateja te je stigla u taj grad nekoliko dana prije nego što je Matej tamo došao sa svojim prijateljima.

Naime, utvrđeno je kako je Matej posljednji telefonski razgovor vodio s prijateljicom, koju je nazvao neposredno prije nego je izašao iz Gotika.

Prema saznanjima 24sata iz neslužbenih izvora, prijateljica i Matej su stupili u kontakt dva puta te noći - prvi put kada su bili u restoranu na večeri, a zatim i u klubu Gotik. Čuli su se, ali se zbog buke nisu mogli razgovarati. Ta je prijateljica dala srbijanskoj policiji iskaz. Ona je sve poruke s Matejem iz te noći pokazala policiji, kao i zajedničkim prijateljima, ali nije otkrila sve detalje navedenih razgovora. Zbog toga će još jednom ići na ispitivanje.

Policija vjeruje kako bi njen iskaz mogao biti ključan u rasvjetljavanju njegovog nestanka jer je Matej s njom komunicirao ili pokušao komunicirati te je netom nakon toga istrčao iz kluba bez jakne, a vani su bile niske temperature.

Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša rekao je za Jutarnji list da je Matej pokušao stupiti s njom u kontakt, jer je vidjela da ima propušteni pozivi te dodao kako ju je sreo ispred sjedišta beogradske policije prije desetak dana.

- Bio je to slučajan susret i ona mi je tada rekla kratko da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala propušteni poziv. Ali, to je bilo prije 23 sata, kad je on bio spojen na WiFi mrežu i kada je bila zabilježena njegova zadnja aktivnost na WhatsAppu - objasnio je. Zanimljivo je u ovoj situaciji kako je Matejev otac dobio od nje informacije da se ona nije čula s Matejem dok s druge strane postoje informacije od više izvora da je komunikacije bilo.

Što se tiče taksista, kojeg je Matej zaustavio na ulici, prema neslužbenim informacijama, Matej je tim taksijem navodno htio otići do stana kojeg su iznajmili u Beogradu. Zašto je nakon što ga taksist nije mogao prihvatiti otišao prema restoranu Savanova te na samu obalu rijeke te se pritom spustio do same obale, ostaje najveća nepoznanica.

Prije nego što je Matej istrčao iz kluba Gotik, za njihov stol, prema neslužbenim informacijama, stigle su dvije naručene boce alkohola, a oni su navodno naručili samo jedno. Što se točno dogodilo u tom trenutku teško je pretpostaviti jer nadzorne kamere u klubu tu večer nisu radile, a brojni gosti su davali kontradiktorne izjave.

Prema rekonstrukciji beogradske policije, Matej je po izlasku iz kluba Gotik otrčao polukružno ulicama i spustio se do Save kod spomenutog restorana, dok se kretanje objekta u Savi poklapa s njegovim dolaskom do Sava Nove kao i signalom njegova mobitela. Nakon što se približio Savi, Matej se više ne pojavljuje na nadzornim kamerama, kojih u tom dijelu Beograda ima skoro svaka zgrada.

Nekoliko su puta iz policije naglasili da je jedini kontakt kojeg je Matej ostvario po izlasku iz kluba Gotik taksist koji ga nije pustio u taksi.

- Ovo je kadar ka ušću rijeke Save u Dunav. Ovdje ćete vidjeti objekt koji se kreće niz rijeku... Opet kažem, vrijeme i mjesto se poklapaju sa kretanjem Matejevog telefona. Također, pregledan je sav raspoloživ videonadzor sa novobeogradske strane i videonadzor ka Pančevačkom mostu - Matej nije uočen. Ovo je jedna od indicija zašto kolege pretražuju priobalje Save i Dunava. Zašto pretražuju obje rijeke nizvodno. Potraga i dalje traje. Ne samo vodotokovima nego i na širem teritoriju Beograda, a i kolege iz drugih uprava su obaviještene o svemu što radimo i sve informacije do kojih oni dođu ili mi dođemo se dijele i provjeravaju. Koliko god ona bila čudna ili se ne poklapa s informacijama koje mi imamo - apsolutno svaku provjeravamo - zaključio je dužnosnik srpskog MUP-a dok je pokazivao snimku.

Cijeli fokus trenutno je na djevojci iz Splita koja bi mogla biti ključna u rješavanju ovog slučaja, a srbijanska policija proširila je istragu na druge gradove uz obale rijeka Save i Dunava - u Pančevu, Požarevcu i Smederevu.