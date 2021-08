Europarlamentarac Predrag Marić komentirao je trenutnu situaciju s Afganistanom za N1.

- Različite politike utječu na to da imamo različite pristupe ovoj krizi. Kriza će biti. Amerikanci su tamo vršljali 20 godina i sada se povukli i ostavili te ljude na milost i nemilost. Mi na to ne možemo utjecati, ali možemo pomoći. Nametanje ideologije se kosi s načelima demokracije. Hrvatska će primiti 20 ljudi. Afganistan ima 40 milijuna stanovnika. Treba pronaći krivce. Ovo što se događa prvenstveno ženama, mi možemo samo ekonomskim i političkim pritiskom, druga opcija je vojna intervencija. A vojne intervencije su se općenito pokazale neuspješnima. Oni dođu na trenutak, smire situaciju i onda bude još gore - rekao je Europarlamentarac Predrag Matić.

- Mi moramo učinit sve da zaštitimo temeljna ljudska prava. Unutarnje uređenje… To je njihova zemlja i oni o tome odlučuju - rekao je Matić.

- Ekonomski interesi učiniti da zažmirimo na ono što se čini ljudima - dodao je.

- Zidovi i žice mogu držati jedno razdoblje. Što se nas tiče, mi smo tranzicijska zemlja ili zemlja koja će primiti jedan mali, simboličan broj ljudi. To Hrvatska može, u znak dobre volje i civiliziranosti. Ali one brojke od stotina tisuća, to će sve ići na Zapad - rekao je.

Matić ističe kako je Afganistan “kolosalan neuspjeh” te da će najveće žrtve biti žene i djevojčice u Afganistanu koje su povjerovale da mogu slobodno živjeti.

- Utrošiti toliko novca, godina i života i onda se pokupiti i otići… Nitko za to neće odgovarati - rekao je.

- Hrvatska nikako nije kriva za situaciju u Afganistanu - zaključuje Matić.