Matija je prvi put jeo jaja: 'On doslovno ne zna da je medvjed'

Medvjedić Matija kojeg su pronašli krajem veljače nasred ceste kraj Vrbovskog u nedjelju je jeo jaja prvi put u životu.

- Mi bismo bili ti prvi koji bismo htjeli da se Matija može vratiti u prirodu, no mislim da takve mogućnosti nažalost ne postoje. On doslovno ne zna da je medvjed, on se ne sjeća svoje mame. On nije naučio ništa niti o strahu od ljudi niti drugih životinja, niti pronalaženju hrane - rekao je Damir Skok, ravnatelj zagrebačkog ZOO-a.

Matija obožava jesti voćne kašice.

- Ovaj tjedan je prvi put pojeo iz zdjelice, a evo danas smo mu ponudili malo jaja za Uskrs koje je rado prihvatio tako da svakim danom sve više dobiva i krute hrane. No sumnjam da bi on to mogao sam u prirodi naći - rekao je Skok za RTL.

