Obavijesti

News

Komentari 2
VELIKI INTERVJU PLUS+

Matija Posavec o 'žetonima', SDP-u i o ZDS: 'Zakoni su jasni'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 8 min
Matija Posavec o 'žetonima', SDP-u i o ZDS: 'Zakoni su jasni'
Matija Posavec | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

‘Mislim da premijer Plenković drži većinu pod kontrolom i da nije pitanje traženja nekoga u oporbi’, kaže Matija Posavec, međimurski župan i čelnik platforme Sjever

Međimurski župan i čelnik Nezavisne platforme Sjever, Matija Posavec, za Express je govorio o nagađanjima da bi zastupnici njegove platforme Sjever mogli biti novi partneri Andreju Plenkoviću, moliteljima na trgovima, Bačićevim zakonima i ostalim aktualnim temama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima
AMERIKANCI UHITILI MADURA

Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju
NAPAD NA VENEZUELU

Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju

Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores
VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'
PREVELIKA TUGA

VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'

Nova fotografija iz kluba smrti prikazuje cijelu scenu u trenutku dok je tragedija u tijeku. U 01.26 sati žena s kacigom podiže bocu s vatrom opasno blizu stropa, na kojem su već vidljivi plameni jezici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026