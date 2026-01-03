‘Mislim da premijer Plenković drži većinu pod kontrolom i da nije pitanje traženja nekoga u oporbi’, kaže Matija Posavec, međimurski župan i čelnik platforme Sjever
VELIKI INTERVJU PLUS+
Matija Posavec o 'žetonima', SDP-u i o ZDS: 'Zakoni su jasni'
Čitanje članka: 8 min
Međimurski župan i čelnik Nezavisne platforme Sjever, Matija Posavec, za Express je govorio o nagađanjima da bi zastupnici njegove platforme Sjever mogli biti novi partneri Andreju Plenkoviću, moliteljima na trgovima, Bačićevim zakonima i ostalim aktualnim temama.
