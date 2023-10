Mato Franković: 'Kapital više ne smije pobjeđivati demografiju'

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković u utorak je na konferenciji za novinare ocijenio da grad mora voditi računa o turizmu, ali i paziti na negativne nuspojave koje ugrožavaju kvalitetu života, kako kapital kao što je bilo dosad ne bi pobijedio demografiju i ispraznio brojne gradske četvrti od domaćih stanovnika.

Rekao je da u gradu postoji ukupno 48 tisuća kreveta raspoređenih u više kategorija, a u kontekstu novoga zakona o turizmu naglasio je kako nije namjera oduzimati prava iznajmljivačima već rekategorizacijom utvrditi što je uistinu za iznajmljivanje te "ono što ne može dobiti svoju kategorizaciju i ne može se više iznajmljivati kao apartman".

"Mjera je ključ. Posljednjim izmjenama i dopunama GUP-a riješili smo pitanje apartmana u stambenim objektima. Za to se ne mogu više dobivati građevinske dozvole. Ono što nam je ostalo kao problem je tržište. S jedne strane je tržište koje generira kapital, a s druge strane mlada osoba koja želi imati stan u našem gradu, no vrlo teško može doći do njega jer gubi tržišnu utakmicu", rekao je.

Naglasio je da se želi zaustaviti daljnji rast broja kreveta i daljnju apartmanizaciju grada, posebno u zonama stambenog življenja.

"Već sada imamo određene zone u kojima su prije živjeli ljudi, a u kojima sada ima jedna ili nijedna obitelj", rekao je i dodao kako poštuje tržišnu utakmicu, ali tu su i ljudi koji bi željeli živjeti u Dubrovniku i u njemu ostati.

Podsjeća da novi zakon o turizmu predviđa obvezu gradova za izradu studije nosivih kapaciteta, a u Dubrovniku se, kaže, izrađuje ta studija povijesnu jezgru.

Danas, pak, po njegovim riječima "kapital pobjeđuje demografiju", a dosad nije bilo zakonske regulacije koja bi to zaustavila.

"Svaka zgrada koja je nikla u gradu, nije izrasla kako bi netko u njoj živio, nego da bi se stanovi iznajmljivali. To moramo zaustaviti", rekao je i dodao da je samo od korone do sada niklo četiri tisuće novih kreveta za iznajmljivanje.

Kaže da to nije napad na postojeće iznajmljivače, no ocjenjuje i da "turistička blagodat nosi veliko breme" u vidu astronomskih cijena stanova.

"Nastavi li se ovako, imat ćemo grad bez ljudi. Ne smijemo dozvoli da kapital pobijedi demografiju", istaknuo je.

Podsjeća da prijedlog novog zakona o turizmu određuje utvrđivanje maksimalnog kapaciteta apartmana za najam te da će Dubrovnik to i učiniti i riješiti pitanje daljnjeg rasta broja apartmana.

"Govorimo o razdoblju od godinu do godinu i pol dana od danas", rekao je.

Što se tiče postojećih apartmana, najavio je rekategorizaciju jer, dodao je, danas ima apartmana " u garaži i svakoj šupi".

Što se tiče povijesne jezgre, naglašava kako je najbitnije donijeti urbanistički plan koji će definirati namjenu prostora.