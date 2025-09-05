Obavijesti

ŠEST ETAPA

Mato Franković: Vjerujem da će Camino Dubrovnik-Međugorje unaprijediti turističku ponudu

Dubrovnik: Konferencije za medije gradonačelnika Mate Frankovića na temu "Zaštita gradske imovine" | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Projekt Camino Dubrovnik – Međugorje uključuje šest etapa. Ruta od Dubrovnika do Međugorja duga je 120 kilometara i prolazit će kroz prirodu, izbjegavajući asfalt i urbana područja

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković izrazio je u petak očekivanje kako će projekt Camino Dubrovnik – Međugorje kojim se planira za hodočasnike povezati ova dva poznata odredišta unaprijediti turističku ponudu. Franković je sudjelovao na obilježavanju dana Ravnog na jugu Bosne i Hercegovine i pritom istaknuo niz važnih projekata kojima se povezuju dvije zemlje i Hrvati.

"Vjerujem da će Camino Dubrovnik – Međugorje donijeti poseban značaj turističkoj ponudi. Što je Dubrovnik snažniji i jači, to su snažnije i naše susjedne općine, uključujući Ravno“, rekao je Franković.

Projekt Camino Dubrovnik – Međugorje uključuje šest etapa. Ruta od Dubrovnika do Međugorja duga je 120 kilometara i prolazit će kroz prirodu, izbjegavajući asfalt i urbana područja. 

Dvije krajnje točke su benediktinski samostan sv. Jakova u Dubrovniku i crkva sv. Jakova u Međugorju.

Sporazum o suradnji na projektu Camino Dubrovnik - Međugorje  potpisan je u svibnju 2023. godine.

Grad Dubrovnik i Turistička zajednica grada Dubrovnika nedavno su pozvali sve zainteresirane pružatelje usluga da se uključe u projekt prijavom svojih usluga na platformu OpenStreetMap čime bi trebali postati dostupni hodočasnicima i turistima kroz službenu Camino aplikaciju.

Iako se najavljivalo kako će se ovom rutom krenuti još prošle godine, prvi hodočasnici očekuju se u proljeće sljedeće godine.  

Gradonačelnik Mato Franković u Ravnu je najavio da je Grad Dubrovnik spreman pomoći i u drugim projektima u toj najjužnijoj općini u BiH uključujući izgradnju crkve u naselju Ivanica koje se nalazi na samoj granici s Hrvatskom.

Župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo je pak ocijenio strateški važnim podržavati projekte u Ravnom naglašavajući ključne infrastrukturne projekte izgradnje prometnica, vodovodnih i kanalizacijskih sustava u naselju Ivanica. 

"Briga za prostor općine Ravno mora ostati naša trajna strateška odrednica", rekao je župan Pezo. 

