Medak: 'Ne isplati se otvarati do proljeća!', Bujas: 'Izaći ćemo na ulice, to je sve što preostaje'

Predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak rekao je da se ugostiteljima ne isplati ponovno otvarati lokale u siječnju. Hrvoje Bujas je najavio prosvjede ukoliko se nađe "zajednički jezik"

<p>Ako lockdown bude do proljeća, ako pola objekata propadne, to bi bio ekonomski učinak 4 milijarde kuna. Bez ostalih stvari. A tu ne govorim ni o iseljavanju ljudi, rekao je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3933852/od-subote-se-zatvara-oko-35-tisuca-ugostiteljskih-objekata-medak-za-rtl-najveci-gubici-ce-biti-u-prosincu-evo-i-koliko/">RTL</a> predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja <strong>Marin Medak.</strong> </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere u Hrvatskoj </strong></p><p>Ugostitelji su na današnjoj hitnoj konferenciji za medije nakon predstavljanja mjera najavili razgovore s Vladom kako bi uspjeli dogovoriti neki oblik obeštećenja.</p><p>- Umanjivanje štete za radna mjesta nam ne znači ništa. Naši radnici ne mogu raditi na minimalcu, naši radnici nisu krivi. Nitko nije previdio da će mu se ovo u životu dogoditi. Naši radnici nisu zaraženi, nisu bolesni. Ni jedna studija ne kaže da smo mi izvor zaraze. Mi smo svjesni da će nas se zatvoriti. Ali, obeštećenje tražimo, jasno je rekao Medak.</p><p>Zatvaranje je najavljeno baš u prosincu, mjesecu Adventa, što je dodatan udarac, jer su se nadali da će promet u prosincu bar malo ublažiti posljedice prvog lockdowna. </p><p>- U 12. mjesecu imamo 2,5 milijarde kuna prometa. Najveći gubitci će biti sada, u prosincu. Nema smisla otvarati u siječnju. Mi ćemo razgovarati o strategiji do Uskrsa, do travnja, ovo nam se ne isplati - rekao je i dodao da su uz Vladine mjere, problem i neodgovorni građani:</p><p>- Sve dok imamo ljude koji misle da je ovo obična prehlada, bit će ljudi koji će organizirati proslave, tulume... Bit će udruga koje će se osnovati... Evo jedna udruga je u podrumu ministra Beroša pa smo vidjeli da im policija ne može ništa - zaključio je Medak.</p><p>Strože mjere komentirao je i <strong>Hrvoje Bujas</strong> iz udruge Glas poduzetnika za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/hrvoje-bujas-gost-dnevnika-nove-tv---629655.html">Novu TV.</a> Bujas je najavio prosvjede. </p><p>- Ako sutra zaista ne nađemo zajednički jezik, UGP kao krovna asocijacija poduzetnika, ali i jednog dijela privatnih poduzetnika sa svojih više od 13.000 članova, uključujući i dodatne partnere poput vozača kamiona, vozača autobusa, naših frizera, kozmetičkih salona, fitnes-centara, trgovina na malo, mi smo zaista spremni i voljni izaći i napraviti blokadu i prosvjede koji moraju pokazati da privatni sektor nije i ne čine ga građani drugog reda. Mi smo jednako pravno, jednako važni kao i svi drugi građani - objavio je Bujas i dodao da je prosvjed sve što im preostaje. </p><p>Upozorio je i na 100.000 radnih mjesta koji su od danas pod upitnikom. </p><p> - Ako se nastavi dalje, možemo govoriti o još većim problemima. Rješenje nije jednostavno. Mi nismo Bangladeš ili Tunguzija, mi smo članica EU, mi imamo pristup određenim sredstvima, fondovima iz EU-a, pa dajte transferirajte ta sredstva ne u nekakav bujajući javni segment društva već u ovaj privatni segment koji se sada nalazi na koljenima, koji ne želi biti opetovano bačen na koljena i biti jedini taj koji plaća ceh. Sredstva se moraju implementirati, mjere moraju biti adekvatnije, one sad to nisu. Mjere za očuvanje radnih mjesta to nisu, trebaju biti daleko, daleko adekvatnije - upozorio je. </p><p>Ne zna kako će mali poduzetnici preživjeti do kraja mjera, 21. prosinca, ali naglašava da je problem i ono što će se događati nakon. Strah ih je i da će ovakvo stanje trajati i nakon turističke sezone. </p><p> - Dajte nam šansu da prodišemo do tada. Smanjite, dovraga, te namete, smanjite PDV, napravit ključne reforme, neka profunkcionira pravosuđe, smanjite birokraciju, digitalizirajte sustav, pojednostavite stvari, dajte da prodišemo. Tražimo da prodišemo, ništa više - apelira<strong> Bujas. </strong></p>