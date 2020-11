Vlasnici teretana o zatvaranju: Definirat ćemo ih kao prostor za molitvu, stavit oltar za utege...

Vlasnici teretana nezadovoljni su time što ih se "stavlja u isti koš" s ugostiteljskim objektima i tvrde da kod njih nema toliko ljudi, ali i s time što su dopuštena misna slavlja s 25 ljudi, a oni svoja vrata moju zatvoriti

<p>Brojni članovi Facebook grupe "Inicijativa fitness zajednice" izrazili su svoje nezadovoljstvo nakon što su predstavljene nove mjere prema kojima je zabranjen rad fitness centara, teretana i drugih sportskih i rekreacijskih objekata. </p><p><strong>Orlando Lopac</strong>, vlasnik Orlando Fitness Grupe, prije press konferencije stožera napisao je kako ima neslužbene informacije da će fitness industrija nastaviti s radom, no mjere su ih ipak zahvatile. </p><p>- Na žalost, moj prethodni video više ne vrijedi... sve o čemu smo razgovarali u proteklih par dana palo je u vodu nakon jutrošnjih brojki... žao mi je, dali smo svoj maksimum...<br/> Hvala Ivana Bilan i svi ostali na uloženom trudu, vremenu i podršci...</p><p>Ostaje nam pravna bitka za traženjem naknade ugašenog poslovanja... istovremeno, pokrenuti posao 21.12. u našoj industriji nema nikakvog smisla, pa bih rekao da smo OUT skroz do 03.01.2021... "Sretna" nam Nova godina!</p><p>Ispričavam se što sam danas prijepodne izašao s prethodno dogovorenim i usaglašenim odlukama, vjerovao sam u to...</p><p>U ovom trenutku svoju energiju i vrijeme moram posvetiti svojim suradnicima, svom poslovanju i pronalaženju modaliteta kako opstati...</p><p>Ujedno ćemo ispred Inicijativa fitnes zajednice i putem Udruga Glas poduzetnika - mjere i reforme za Hrvatsku 2.0 krenuti u komunikaciju prema Vladi RH s prijedlozima i zahtjevima obeštećenja i pokrivanja troškova poslovanja, a ne samo potpore u neto plaćama... i to za sve pravne oblike od udruga, klubova, obrta, j.d.o.o., d.o.o. itd...</p><p>Želim svima da pronađu svoj način i da pokušaju izdržati vrijeme pred nama.. - napisao je Lopac na Facebooku.</p><p>Na njegovu objavu reagirali su i drugi članovi grupe. Prema njihovim komentarima, najviše ih muči što se teretane i ftiness centre "stavlja u isti koš" s kafićima i ugostiteljskim objektima za koje tvrde da imaju više ljudi nego u njihovim objektima, ali i što će oni zatvoriti svoja vrata, dok je na misnim slavljima dopušteno 25 ljudi. </p><p>- Definirat ćemo teretane kao prostorije za molitve, stavit ćemo oltar s utezima i jačajmo vjeru, duh i tijelo - jedan je od komentara. </p><p>Drugi su frustrirani i time što smiju raditi i trgovački centri, ali i što je prije nekoliko dana bilo više tisuća ljudi u Koloni sjećanja u Vukovaru. </p><p>- Znači bolje s djecom gubiti vrijeme po shopping centrima nego da je to dijete na treningu i mi na nekom vježbanju? Koje glupe i besmislene odluke - jedan je od komentara. </p>