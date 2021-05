Već ovaj tjedan Vlada i Stožer mogli bi popustiti mjere. Danas je zabilježen najmanji broj novozaraženih u 3 mjeseca, a ovaj tjedan stiže nam i 200 tisuća novih doza cjepiva.

To su optimistični podaci s obzirom i na nadolazeću turističku sezonu.

- Nismo entuzijastični jer je u studenom bilo 4 tisuće zaraženih kad su nas zatvorili, sada na manje od tisuću nas ne otvaraju i opet je podjela. Hoteli su čitavo vrijeme najnormalnije radili i nije bilo zaraženih u hotelima, sada se opet dijeli između restorana i caffe barova što nikako nije pravedno i ne podržavamo da kolege opet iz nekog razloga ne mogu raditi bez ikakvih dokaza da se zarazi u ugostiteljskim objektima. Poslije šest mjeseci zatvaranja opet imamo situaciju da opet oni čekaju da im se netko smiluje i da oni otvore - rekao je bivši predsjednik Udruge ugostitelja Marin Medak za RTL Danas.

Medak je komentirao i mjere ograničnog radnog vremena ugostiteljskih objekata.

- Očito virus još uvijek pozna vrijeme i do dana današnjeg nisu zaključili kako se virus širi i opet i dalje je to nagađanja da se virus eto malo više širi poslije 23, ne prije 23 sata tako da s te strane tu nikakvih pravila nema, i dalje se donose paušalne odluke. Ja ono što želim je pozvati goste na sigurnu konzumaciju u svim ugostiteljskim objektima zato što mi nismo mjesto širenja i ja vjerujem da će tako biti u narednom periodu jer nema nijedne studije koja pokazuje da smo mi mjesto širenja - rekao je Medak.

U pojedinim zemljama gosti su se kontrolirali unutar objekata jesu li cijepljeni ili testirani.

- Sve što Stožer propiše mi smo nažalost dužni poštivati zakone. Mi ćemo to raditi ako oni to tako propišu, ali to nema nikakve veze sa zakonima jer je to kršenje GDPR-a i mi ne možemo tražiti jer mi nismo za to pravno legitimirani, nismo policajci da možemo nekoga tražiti je li cijepljen ili nije tako da ne znam kako će oni to provesti i ja mislim da je to opet kršenje zakona kao što se dosad u više navrata kršilo - poručio je Medak.