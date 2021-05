Mi željno iščekujemo da nas u potpunosti otvore jer smo na izmaku snaga. Vrijeme je, poručuje Dražen Biljan iz Nezavisne udruge ugostitelja. Rad samo na terasama, ističe, nije im previše pomogao.

- Mi već godinu dana radimo u ograničavajućim uvjetima. Kad su od 1. ožujka dopustili rad terasa, vremenske prilike, odnosno neprilike, nisu nam išle u korist, bilo je prehladno i previše kišnih dana. Svima nam je strašno velik pad prometa - upozorava ovaj ugostitelj, vlasnik tri lokala u Zagrebu, kojemu je pad prometa od ožujka do svibnja, otkako smije raditi na terasi, i dalje na oko 55-60 posto.

- To je vrlo poražavajuće i tu definitivno nikakve računice nema. Prijeko nam je potrebno da čim prije počnemo raditi u kompletnim prostorima - apelira Biljan na Stožer.

A posebno nakon provedena dva pilot projekta - simulacije domjenka i svadbe - i saznanja da nijedan gost koji je sudjelovao u tim eksperimentima kasnije nije dobio pozitivan test.

A po svemu sudeći će popuštanje mjera od 1. lipnja ići, ali pod strogim uvjetima. Sve je izglednije da će se otvoriti i zatvoreni dijelovi kafića i restorana, dopustiti koncerti, svadbe i masovnija okupljanja, ali ćete za to morati imati potvrdu o cijepljenju, preboljenju ili negativan test. Da će konobari morati provjeravati imaju li gosti jednu od te tri potvrde kako bi ih pustili u svoje objekte, ugostitelji ne podržavaju.

- Tu treba apelirati na građane da se ponašaju odgovorno. Ali mi ne možemo biti policajci i kontrolirati ljude. Nemamo prava na to niti je to naš posao, a i tehnički je neizvedivo. Naš je posao ugostiti ljude i učiniti da se osjećaju ugodno. Neka to radi inspekcija u našim objektima, kao što provjeravaju nas, tako neka dođu, uđu i provjere imaju li gosti te potvrde. Kao u Sloveniji - poručuje Biljan ističući kako se tu onda nameće i obveza cijepljenja djelatnika.

Jer kako ograničiti gosta ako i djelatnik sam nije cijepljen.

- Sve se više ugostitelja cijepi, ali ne može se nikoga na to primorati. Ovaj tjedan imamo razgovore sa Stožerom i to je jedna otvorena tema, taj modus još nije razrađen - kaže Biljan.

Osim problema financijske prirode, upozorava i na nedostatak radne snage. Ne otpuštaju ih - djelatnici odlaze sami. Prije krize on ih je imao 40, a sad je ostao bez njih 15.

- Predugo traje ova situacija vrlo umanjenog prometa i djelatnici ne mogu više zbog čega odustaju od ovog posla i mijenjaju djelatnost. Primanja su im smanjena, a kako su i ostali građani u problemu, manje dobivaju i napojnice koje im puno znače. S druge strane, i banke im ukidaju minuse, ne daju im kreditne linije jer smo djelatnost u problemima - poručuje Biljan i naglašava kako je to sve pogubno za ugostiteljsku djelatnost.

- Dečko koji je uz mene bio godinama, školovao se za konobara, više ne može preživjeti i ide u Njemačku raditi na građevini. Što da vam više kažem - ukazuje na vlastitom primjeru posljedice krize, a upozorava i kako su prije nje bili opterećeni previsokim poreznim stopama.

- Više od dvije godine razgovaramo, a sad bi nam to puno pomoglo, da se konačno snizi stopa PDV-a, kao u zemljama u okruženju, za sektor kafića na pića. Ta stopa je kod nas 25 posto, a u zemljama koje su turističke kao i mi prosječno oko 10 posto. Mi apeliramo da se spusti barem 13 posto. To bi nam pomoglo pri izlasku iz krize i bi kisik za preživljavanje - ističe Biljan.