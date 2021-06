Glavni zadarski epidemiolog Alan Medić u emisiji U mreži Prvog rekao je kako se broj novozaraženih u Zadarskoj županiji smanjuje. Protekli su tjedan cijepili velik broj ljudi i sad promiču dolazak na cijepljenje bez ikakve najave, dodao je. Medić je također rekao da je delta-soj najvjerojatnije prisutan u njihovoj županiji.

- Otiđite na cijepljenje, nemam nam drugog načina da zaustavimo ovu priču, poručio je Medić.

Naveo je kako očekuju da će se ovaj tjedan u Zadarskoj županiji cijepiti 5000 ljudi.

Epidemiologinja Iva Pem Novosel iz HZJZ-a rekla je da u Hrvatskoj još nema mnogo slučajeva delta-soja. Prošli tjedan uspješno je sekvencionirano 217 uzoraka. 165, odnosno 80 posto, bio je alfa-soj. Delta-soj sekvenciran je na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Međimurske i Varaždinske županije te jedan uzorak iz Grada Zagreba.

- Iz te serije od prošlog tjedna šest uzoraka iz Međimurske županije, 19 iz Šibensko-kninske i taj jedan iz Zagreba bio je pozitivan, odnosno delta-soj, rekla je Pem Novosel.

Pem Novosel rekla je da cijepljenje bez poziva, odnosno bez najave, organiziraju već od danas, od 9 do 15 sati, kao i sutra i u srijedu dvokratno prije i poslijepodne. Grad Zagreb organizira cijepljenje od sutra do kraja tjedna. Zbog vrućine predviđeno je da od 9 do 11 dođu stariji građani, koji imaju prednost ako bude veći broj ljudi.

Prvom dozom cijepljeno 40 posto odraslih

- Bit će vode, ali pozivamo sve građane da ponesu svatko svoju bočicu vode, rekla je Pem Novosel.

- Preporučujemo da ponesu suncobran, odnosno kišobran koji može poslužiti kao suncobran i da se, naravno, oboružaju strpljenjem, ali očekujemo da će ići glatko, dodala je.

Ako se procijeni da je previše ljudi, one koji neće moći danas obaviti cijepljenje zamolit će da dođu sutra ili preksutra, odnosno do kraja tjedna u gradski Zavod.

Pem Novosel rekla je da je do sada prvom dozom cijepljeno 1.477.000 ljudi, odnosno 40 posto odraslog stanovništva. Potpuno je cijepljeno 1.069.000 ljudi, to jest 32 posto odraslog stanovništva.

U Zagrebu je cijepljenje bez dogovorenog termina moguće od sutra do petka od 8 do 12 i od 14.30 do 19 sati na punktovima u Domu sportova, Gimnaziji Lucijana Vranjanina i Srednjoj tehničkoj školi Jelkovec u Sesvetama. Cijepi se Pfizerom, a mogu doći samo ljudi koji nisu primili prvu dozu, rekla je zamjenica ravnatelja zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Sandra Šikić. Apelirala je na ljude da se zaštite od sunca te istaknula da su osigurali suncobrane i dovoljne količine vode.

Šikić je rekla kako su zadovoljni interesom građana za cijepljenje te da je dosad u Zagrebu cijepljeno najviše ljudi u Republici Hrvatskoj - prvu dozu dobilo je više od 51 posto odraslog stanovništva, a drugu dozu gotovo 33 posto.

Šikić je rekla kako će tijekom srpnja i na Velesajmu biti moguće organizirati cijepljenje bez najave, ali tek nakon što cijepe one koji čekaju drugu dozu, a njih je mnogo.

Poručila je kako je sad pravo vrijeme za cijepljenje.

- Nedvojbeno je da će se pojavljivati i nove varijante virusa, to je prirodan proces, a cijepljenje je jedina prava preventivna metoda u borbi protiv ove bolesti, rekla je Šikić.

Direktorica prodaje AKD-a Adela Jelinek Bišćan rekla je kako je do današnjeg dana izdano više od 250.000 digitalnih COVID potvrda za hrvatske građane. Potvrde se izdaju za cijepljenje, testiranje ili preboljenje.

- Sa sve tri vrste potvrda građani mogu prelaziti granicu ili će moći ući na različite događaje, rekla je Jelinek Bišćan.

Krenulo je i preuzimanje aplikacije za testiranje valjanosti potvrde, koju je do današnjeg dana preuzelo oko 9500 ljudi, od kojih u Hrvatskoj oko 8500. Jelinek Bišćan u emisiji je pokazala kako aplikacija funkcionira.

- Kad vam dođe osoba na ulaz, jednostavno se pokrene aplikacija, kliknete na gumb "skeniraj", potvrda se skenira, i ako je valjana, onda ćete vidjeti zeleni ekran, a u slučaju da je potvrda istekla ili da nije valjana, pokazat će se crveno, objasnila je.