Građani Zagreba, ali i iz drugih dijelova Hrvatske moći će se od 28. do 30. lipnja cijepiti protiv covida-19 bez posebnog poziva ili najave. Uz tri lokacije u Zagrebu na kojima će cijepljenje provoditi Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, građani će moći primiti prvo cjepivo od ponedjeljka i u Školi narodnog zdravlja “Dr. Andrija Štampar” u Rockefellerovoj ulici 4, kojeg organiziraju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u vremenu od 9 do 15 sati, navodi se u priopćenju.

Od 9 do 11 sati cijepit će se osobe u dobi 65 i više godina i osobe s kroničnim bolestima, a potom od 11 do 13 osobe u dobi 40 i više godina, te od 13 do 15 sati mlađi od 40 godina. Cijepljenje isključivo prvom dozom bit će cjepivom Pfizer.

Isti raspored vrijedi i za utorak, 29. lipnja 2021. godine, dok je u srijedu predviđeno cijepljenje prije i poslije podne. Za cijepljenje se nije potrebno posebno najavljivati, ali je broj ljudi koji se mogu cijepiti u jednom terminu ograničen na 800 do najviše tisuću. Organizator cijepljenja podijelit će građanima kupone za cijepljenje toga dana prema vremenu dolaska, ovisno o interesu građana.

- Želja nam je otvoriti građanima što više mogućnosti da se cijepe kako bismo se sa što većom stopom cijepljenosti zaštitili od zaraze, ali i spriječili njeno daljnje širenje - poručio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

- Potrebno je sa sobom imati osobnu i zdravstvenu iskaznicu jer se cijepe samo osobe koje imaju osiguranje HZZO-a. Također molimo građane da nose masku te da se lagano odjenu, ponesu sa sobom vodu i prikladnu zaštitu od sunca. Svoj dolazak neka prilagode navedenom rasporedu kako bi što kraće čekali na red za cijepljenje. Vjerujem da ćemo u planiranim terminima uspjeti cijepiti sve one građane koji to žele, pa ih molimo za suradnju i strpljenje - zaključio je Capak.