Medicina nije znala objasniti: Čuda pape Sv. Ivana Pavla II.

Pokojni Ivan Pavao II. ne samo da je bio mnogim vjernicima najomiljeniji papa. Snagu njegove vjere i svetosti potvrđuju dva čuda koja su mu priznata nakon njegove smrti, zbog kojih je proglašen svetim.

U dva slučaja, za koju medicina nije ponudila objašnjenje, papa je izliječio redovnicu koja je bolovala od Parkinsove bolesti izliječio ženu koja je imala aneurizmu na mozgu. Redovnica Marie Simon-Pierre već se spremala napustiti službu zbog uznapredovale Parkinsonove bolesti. Istu je bolest imao i Ivan Pavao II.

- Nakon smrti Ivana Pavla II. koji mi je oduvijek bio duhovno blizak, otišla sam poglavarici zatražiti dopuštenje za prekid službe jer sam trpjela velike bolove. Te večeri, s 2. na 3. lipnja 2005. probudila sam se u 4.30 sati, nešto se u meni promijenilo. Više nisam osjećala bolove. Osjećala sam unutarnju snagu i mir. Bilo je to poput ponovnog rođenja - ispričala je redovnica.

Bolest joj je dijagnosticirana 2001, a njezino je ozdravljenje 2005. ispitala skupina međunarodnih liječnika u Rimu. Potvrdili su da su svi simptomi bolesti nestali i zaključili da je ono medicinski neobjašnjivo. Novi neurološki pregled i dvije magnetske rezonance od 11. studenog 2011. i 16. svibnja 2012. pokazale su potpuni spontani nestanak aneurizme, uz rekonstituciju normalnog krvožilnog sustava, prenio je Vatican Insider.

'Više nisam bila ista'

- Probudila sam časnu sestru koja je bila često sa mnom i pazila na mene. Pokazala sam joj svoju ruku, više nije drhtala. Ostale smo zaprepaštene. Osjetila sam da više nisam ista, osjećala sam unutarnju snagu i mir. Bilo je to poput ponovnog rođenja - ispričala je francuska redovnica.

Drugo priznato čudo izlječenja odnosi se na odvjetnicu Floribeth Mora Díaz s Kostarike. Zbog teške glavobolje, Floribeth Mora Díaz liječnici su hospitalizirali odmah nakon dolaska u bolnicu. Dijagnosticirali su joj aneurizmu, odnosno abnormalno lokalno proširenje krvnih žila. Njezinom suprugu su rekli da je njezino zdravstveno stanje izrazito teško te da joj ne mogu pomoći. Prognozirali su joj još mjesec dana života.

Floribeth Mora Díaz probudila se 1. svibnja 2011. i gledala beatifikaciju pape Ivana Pavla II. na televiziji. iznad prijamnika Floribeth je stavila stranicu iz kostarikanskog dnevnika La Nacion, na kojoj je bila fotografija pape Wojtyle na dan njegova izbora za Papu, kad je raširivši ruke pozdravljao i blagoslivljao čitav svijet. Foto: Picasa - Sljedećeg je dana čula njegov glas. Govorio mi je da se ne bojim i da ustanem iz kreveta. Rekla sam: 'Da, gospodine!' Bila sam zapanjena i imala sam osjećaj da su se njegove ruke, tako kao što su prikazane na vanjskim stranicama novina, podigle prema gore, kako bi me pozvale da ustanem. Mužu nisam ništa govorila. Bojala sam se da će misliti da sam poludjela - rekla je.

Liječnici nisu mogli objasniti što se dogodilo.

- Pacijentica je imala aneurizmu i došlo je do krvarenja. Bez kirurškog zahvata problem je nestao. Nikada nisam čuo da se to ikada dogodilo - rekao je neurokirurg Alejandro Vargas Roman. Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Papi Ivanu Pavlu II. pripisuju se još mnoga čudesna ozdravljenja. Još jedno koje se pripisuje papi je ozdravljenje kardinala Marchisana koji je zbog operacije grla zbog greške liječnika dobio paralizu desne glasnice i nije mogao govoriti. Papa ga je posjetiio i molio s njime. Stavio je ruku na njegov vrat.

- Ne boj se, vidjet ćeš, Bog će ti vratiti glas, molit ću se za tebe - rekao mu je. Ubrzo nakon toga, kardinal je bio izliječen i glas mu se vratio. Petogodišnji dječak iz Meksika Heron Badillo bolovao je od leukemije i već je bio na umoru kad se 1990. godine u zračnoj luci susreo s Papom tijekom njegovog pohoda Meksiku. Papa ga je poljubio u čelo, a dječak je već nakon nekoliko mjeseci bio zdrav.

Papi su se još za vrijeme njegova života pripisivala mnoga čuda, no on nije htio da se o tome govori. - Bog čini čuda, a ne ja. Ja molim. To je tajna, ne vraćajmo se više tom pitanju - govorio je.