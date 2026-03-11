Obavijesti

U PRITVORU JE

Medicinska sestra krala nakit pacijentima u pulskoj bolnici. Druge je osudile: 'To je strašno!'

Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)

Ovakav izolirani slučaj ne smije baciti sjenu na tisuće medicinskih sestara i tehničara koji svoj posao obavljaju časno, profesionalno i u skladu s najvišim etičkim standardima - rekao je predsjednik HKMS-a, Mario Gazić

Pulska policija provela je istragu nas medicinskom sestrom (39) i utvrdila da je počinila šest krađa u pulskoj bolnici. Od 16. prosinca 2025. do 5. ožujka ove godine iskorištavala je bespomoćnost i teško zdravstveno stanje pacijenata u dobi od 36 do 89 godina. Ukrala je razni nakit ukupne vrijednosti više tisuća eura, priopćila je PU istarska.

Policija je 39-godišnjakinju uhitila u ponedjeljak. Obavili su i pretragu prostorija koje koristi, u kojima su pronašli dio ukradenih predmeta. U jutarnjim satima u utorak 39-godišnjakinju su, uz kaznenu prijavu, predali u pritvorsku jedinicu PU istarske.

O događaju se oglasila i Hrvatska komora medicinskih sestara, koja je osudila krađu u pulskoj bolnici.

- Hrvatska komora medicinskih sestara najoštrije osuđuje svaki oblik zlouporabe povjerenja pacijenata, uključujući i slučaj koji se prema navodima iz medija odnosi na krađu nakita u pulskoj bolnici koju je počinila medicinska sestra. Takvo ponašanje potpuno je neprihvatljivo te je u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske, profesionalnim standardima i temeljnim etičkim načelima sestrinske profesije.

Medicinske sestre i medicinski tehničari u Republici Hrvatskoj svakodnevno obavljaju svoj posao savjesno, odgovorno i s dubokim osjećajem profesionalne i ljudske odgovornosti prema pacijentima. Njihov rad temelji se na povjerenju, empatiji, stručnosti i poštivanju dostojanstva svake osobe o kojoj skrbe. Ovakav izolirani slučaj ne smije baciti sjenu na tisuće medicinskih sestara i tehničara koji svoj posao obavljaju časno, profesionalno i u skladu s najvišim etičkim standardima - rekao je predsjednik HKMS-a, Mario Gazić.

Dodao je da su medicinske sestre i medicinski tehničari jedan su od ključnih stupova zdravstvenog sustava i svakodnevno predano skrbe o zdravlju i dobrobiti pacijenata

