KRVAVI SUKOB PLUS+
Misteriozno ubojstvo šokiralo je Ozalj! 'Uzbekistanac i taj dečko nisu bili toliko bliski. Čudno je'
Hrvat V.S. (32) osumnjičen je za ubojstvo Uzbekistanca E.J. (44). Tukao ga je šakama u glavu, a potom ometao Hitnu u pokušaju reanimacije. Radili su zajedno...
U šoku smo svi. Ovako nešto se nikad nije dogodilo u našemu mjestu. Uznemirilo nas je, a i dalje ne znamo što se točno dogodilo. Sve je obavijeno velom tajni, ispričala nam je jedna uznemirena mještanka Ozlja, gdje se u nedjelju kasno navečer dogodilo ubojstvo.
