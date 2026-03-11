Obavijesti

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
KRVAVI SUKOB PLUS+

Misteriozno ubojstvo šokiralo je Ozalj! 'Uzbekistanac i taj dečko nisu bili toliko bliski. Čudno je'

Piše Hajrudin Merdanović, Veronika Miloševski,

Hrvat V.S. (32) osumnjičen je za ubojstvo Uzbekistanca E.J. (44). Tukao ga je šakama u glavu, a potom ometao Hitnu u pokušaju reanimacije. Radili su zajedno...

U šoku smo svi. Ovako nešto se nikad nije dogodilo u našemu mjestu. Uznemirilo nas je, a i dalje ne znamo što se točno dogodilo. Sve je obavijeno velom tajni, ispričala nam je jedna uznemirena mještanka Ozlja, gdje se u nedjelju kasno navečer dogodilo ubojstvo.

EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
NOVO TUMAČENJE POREZNE

Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu

Do kraja prošlog tjedna dobili su čak 7633 žalbe i prigovora na pogrešnu naplatu poreza, a oni još i dalje stižu. I čitateljici koja je iznajmila stan tvrtki za stanovanje radnika, stigao porez: 'Ustanu se živi, to je pogrešno'
BBC: SNIMKA JE PRAVA

STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte

