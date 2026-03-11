KRVAVI SUKOB PLUS+

Misteriozno ubojstvo šokiralo je Ozalj! 'Uzbekistanac i taj dečko nisu bili toliko bliski. Čudno je'

Hrvat V.S. (32) osumnjičen je za ubojstvo Uzbekistanca E.J. (44). Tukao ga je šakama u glavu, a potom ometao Hitnu u pokušaju reanimacije. Radili su zajedno...