STRAVA U ŠVICARSKOJ Šestero mrtvih u požaru busa. Putnik se polio tekućinom i sam zapalio?!

Najmanje šestero ljudi je poginulo u požaru autobusa na zapadu Švicarske, prenose tamošnji mediji. Incident se dogodio u mjestu Kerzers u kantonu Fribourg, 20 kilometara udaljenom od glavnog grada Berna. Incident se dogodio u samom centru grada.

Prema izvještajima lokalnih medija, plamen se proširio nevjerojatnom brzinom, ne ostavivši putnicima dovoljno vremena za bijeg. Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne hitne službe, a centar grada bio je satima blokiran zbog očevida.

Kantonalna policija Fribourga službeno je potvrdila da je u požaru smrtno stradalo šestero ljudi, čija je identifikacija u tijeku. Ozlijeđeno je još petero osoba, od kojih se troje nalazi u kritičnom stanju. Jedan od teže ozlijeđenih prebačen je helikopterom u bolnicu.

Foto: Police cantonale Fribourg

Među ozlijeđenima je i osoba koja nije bila u autobusu, a ozljede je zadobila tijekom intervencije.

Iako je službena istraga tek započela, prvi iskazi očevidaca upućuju na šokantan uzrok. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je požar namjerno izazvao jedan od putnika koji se navodno polio zapaljivom tekućinom i zapalio. Policija je za obitelji stradalih uspostavila posebnu telefonsku liniju za pomoć.