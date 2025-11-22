Obavijesti

Medicinske sestre osnovale su zbor: 'Pjevamo od rock opere do Abbe, a pacijenti nas hvale'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 3 min
Medicinske sestre osnovale su zbor: 'Pjevamo od rock opere do Abbe, a pacijenti nas hvale'

Četrnaest medicinskih sestara koprivničke bolnice redovito su za okupljanja angažirale izvođače da pjevaju na otvorenju, a onda su se dosjetile da bi mogle i same pjevati. Napisale su i 'Odu medicinskoj sestri'

Ovaj ženski zbor u plavom nije bilo kakav zbor, i jedini je takav u Hrvatskoj - to je Lucerna, pjevački zbor medicinskih sestara. Četrnaest ih je i rade, ili su radile, u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici, na svim odjelima. Voditeljica im je 67-godišnja Ružica Evačić, odnedavno u mirovini, u koju je otišla s mjesta pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo. U svojih 49 godina karijere na bolničkim hodnicima prešla je na tisuće kilometara, a onda joj je, prije pet godina, na pamet sinula i jedna glazbena ideja.

