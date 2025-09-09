Izrael je napao iz zraka okolicu grada Homsa u središtu Sirije, obalnoga grada Latakije i povijesnoga grada Palmire, izvijestili su sirijski mediji bliski vladi
SUKOB
Mediji: Izraelski zračni napadi u blizini triju sirijskih gradova
Izrael nije komentirao napade.
Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je te napade kao "očito kršenje" sirijske suverenosti i regionalne stabilnosti, priopćivši da je riječ o nastavku serije izraelskih napada na sirijski teritorij.
Sirijski mediji nisu izvijestili ni o njihovim razmjerima ni o posljedicama.
Izrael godinama izvodi zračne napade u kojima je uništen znatan dio sirijske vojne infrastrukture, a koji su se pojačali nakon početka izraelskoga rata u Gazi. Izrael i Sirija nedavno su se uključili u pregovore koji se vode uz američko posredovanje o deeskalaciji sukoba u južnoj Siriji.
