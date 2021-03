Medika je u utorak obustavila isporuku lijekova i medicinskog materijala svim bolnicama, osim onoj u Lovranu. Potvrdio je to za Novi list direktor Medike Jasminko Herceg.

– S obzirom na to da iz Vlade nema nikakvog odgovora , čak ni najave razgovora na naša upozorenja mi smo odlučili da od danas nijedna kutija lijeka neće otići ni u jednu bolnicu koja ne poštuje zakonske rokove plaćanja od 60 dana, a to su sve bolnice u Hrvatskoj osim one u Lovranu - rekao je Herceg.

Kaže da je dug prema njima narastao na više od dvije milijarde kuna te da su u ovom kvartalu isporučili robu vrijednu oko milijardu kuna, a plaćeno im je najviše 100 milijuna.

- Vladajući ne nude nikakvo rješenje, ministar zdravstva Vili Beroš više se ni ne javlja na telefon - rekao je.

Kaže kako Vlada na ovaj način ugrožava i poslovanje kompanije te isplatu obveza prema državi i plaća te da nisu imali druge, jer nemaju informacija kad će se problem početi rješavati.

Ovog mjeseca je stiglo upozorenje da će dug narasti na 6,5 milijardi kuna. Cijeli je problem krajem prošle godine privremeno primiren sa 2,4 milijarde proračunskih kuna za plaćanja veledrogerijama.